Non conoscete nessuno all’università? Ecco 10 consigli per farsi nuovi amici

Fonte: istockphoto Farsi nuovi amici all'università

Il detto dice “Chi trova un amico trova un tesoro”. Ma non sempre è facile conoscere nuove persone e farsi nuovi amici, soprattutto dopo due anni di relazioni sociali compromesse. La pandemia di COVID-19 ha infatti cambiato tutto, comprese le nostre amicizie. Il distanziamento sociale ha reso difficile incontrare nuove persone ma anche rimanere in contatto con gli amici di sempre.

Ora però, con il ritorno alla normalità e l’inizio dell’università, ci troviamo in una situazione più vantaggiosa: è più facile farsi nuovi amici IRL (in real life). È arrivato allora il momento di flettere quei muscoli sociali fuori uso per conoscere nuove persone. D’altronde, avere amici porta a una serie di benefici: fa bene all’umore, aumenta l’autostima, aiuta a gestire meglio lo stress e crea un certo benessere emotivo e mentale che si riflette anche sul corpo. Quindi mettere da parte l’imbarazzo e lanciarsi in nuove situazioni sociali ne vale sempre la pena.

Per aiutarvi a raggiungere questo obiettivo abbiamo messo insieme alcuni consigli (semplici e pratici) che vi aiuteranno a fare nuove amicizie all’università.

1. Cercate persone con interessi simili ai vostri

Non aspettatevi che le persone si avvicinino a voi e vi chiedano di essere la loro nuova migliore amica, non siamo più in prima elementare. Potete però mettervi in situazioni in cui incontrare persone nuove è più naturale. Per esempio, potete farvi coinvolgere nelle attività extra-accademiche che più vi piacciono. In questo modo, sapete già che le altre persone condividono i vostri stessi interessi e così avrete un punto di partenza perfetto per iniziare una conversazione.

2. Siate aperte a tutto

Mantenete un approccio mentale aperto quanto più possibile. Per esempio, solo perché qualcuno non è ossessionato dalla vostra serie tv preferita non significa che non potete essere amici. Rimanere aperti mentalmente quando si tratta di fare nuove amicizie è fondamentale. A volte è bello avere interessi diversi dai propri amici, no?! In quale altro modo sentireste parlare di libri, film e programmi TV diversi da quelli che già seguite?

3. Iniziate quante più conversazioni possibili

Al bar dell’università, nei corridoi o nel giardino tra un corso e l’altro. Perché no, anche in fila al bagno. Iniziate una conversazione con la persona accanto a voi. Non abbiate paura di lasciarvi andare, dimenticate le insicurezze e parlate con gli sconosciuti. Sarà totalmente snervante fare la prima mossa? Probabilmente sì, ma ne varrà la pena una volta che avrete rotto il ghiaccio e avrete trovato una nuova amica.

4. Prendetevi il tempo che vi serve

Come quando si ha una cotta, anche con le amicizie non bisogna mai forzare troppo la mano. All’inizio prendete le cose con calma. Aspettate finché non vi sentite a vostro agio a chiacchierare prima di suggerire di andare da qualche altra parte insieme, che sia semplicemente a bere una caffè o a uscire sabato sera. Evitate anche situazioni ad alta tensione o potenzialmente imbarazzanti, come una cena in famiglia e optate per qualcosa di casual.

5. Cercate di conoscere quante più persone in corso con voi

Questo consiglio vale principalmente per le matricole all’università. Magari non lo sapete ancora, ma è probabile che le vostre lezioni all’università siano per una classe particolarmente ampia, magari anche con 200 persone; il che rende il corso un ottimo posto per incontrare nuove persone – considerando anche che tutti si trovano nella stessa identica situazione, e che tutti cercano di fare nuove amicizie.

6. Approfittate degli eventi organizzati dall’università

Spesso, all’inizio dell’anno, tutti gli istituti hanno giornate di orientamento o più in generale eventi organizzati apposta per socializzare. Anche se magari vi sembrano un po’ noiosi, in realtà sono un ottimo posto per incontrare nuove persone. È probabile che quella ragazza seduta vicino a voi sia nervosa tanto quanto lo siete voi. Avvicinatevi e scambiate qualche battuta di cortesia. Vedrete che in un batter d’occhio il gruppo di persone con cui conversare si farà più ampio.

7. Siate voi stesse

Spesso, quando incontriamo nuove persone, ci viene da pensare di dover comportarci in un modo specifico, diverso da come siano di solito. Ma in realtà la maggior parte delle persone apprezza l’autenticità più di ogni altra cosa. Il consiglio, allora, è quello di essere semplicemente voi stesse. Se a qualcuno non piacete per quello che siete va bene così. Non solo questo vi aiuterà a formare amicizie più autentiche, ma vi divertirete molto di più con le persone con cui potete essere voi stessi.

8. Siate persistenti

Avete chiacchierato con qualche ragazza un paio di giorni fa a un evento e ora l’avete vista dall’altra parte della classe? Abbiate il coraggio di andare a salutarla! Facendo attenzione a non passare per stalker, siate persistenti con le persone che avete conosciuto. Chiedete loro come vanno le cose tutte le volte che vi incrociate, proponete di fare pausa pranzo insieme o di trovarvi un pomeriggio per studiare. Da cosa nasce cosa.

È probabile che abbiate almeno un’amica che a sua volta ha un’altra amica che frequenta la vostra stessa università. Non dovete per forza essere bff con quella tal persona, ma potrebbe aiutarvi quando si tratta di conoscere nuova gente. Magari, ad esempio, questa amica della vostra amica può presentarvi al suo giro, oppure può essere il +1 con cui andrete alla vostra prima festa, giusto per farvi compagnia a vicenda. Il networking non serve solo a trovare lavoro, ma può anche aiutare quando si tratta di creare nuove relazioni.

10. Fate lo sforzo di provarci

Conoscere nuovi amici non significa solo fare il primo passo, ma impegnarsi sempre per far crescere il rapporto. Una volta che incontrate qualcuno con cui vi sentite a vostro agio e con cui vi piace chiacchiere, chiedetegli il numero di telefono o il contatto IG e rimanete in contatto. Invitali a uscire o andare a vedere un film. Più tempo trascorrete insieme , più è facile diventare amici.