È vera amicizia? 7 segnali per scoprire se siete migliori amiche

Fonte: istockphoto Come riconoscere una migliore amica

Come sarebbe la vita senza una migliore amica? Probabilmente molto meno divertente. Avere un’amica del cuore è qualcosa di speciale, l’ingrediente segreto per una vita indimenticabile. Certo, magari avete molte altre amicizie, quelle che vi portate avanti dall’infanzia o quelle nate tra i banchi di scuola, ma c’e sempre quella persona che è in cima alla lista.

È quell’amica che ormai trattate come una sorella, la prima con cui volete condividere le notizie più importanti, quella su cui potete fare totale affidamento, quella che odia il vostro ex più di quanto lo odiate voi, quella che è sempre al vostro fianco anche quando fate scelte discutibili… Non trovate sia una bellissima sensazione avere quella persona con cui poter discutere, ridere e piangere insieme e condividere pensieri folli su qualsiasi cosa?

Film e serie tv ci hanno fornito alcuni grandi esempi di migliori amiche, come Meredith e Christina di Grey’s Anatomy, Monica e Rachel di Friends, Caroline e Max di 2 Broke Girls… Se questi personaggi vi ricordano il rapporto che c’è tra voi e la vostra migliore amica, allora la vostra amicizia è speciale.

Ma per essere ancora più sicuri, ci sono alcuni indizi che ci fanno capire di aver trovato l’amica con la A maiuscola, quella per la vita: ecco quali.

Con lei siete davvero voi stesse

Una vera migliore amica conosce i vostri difetti e le vostre stranezze, e vi accetta per quello che siete; imperfezioni e tutto il resto. Tra voi due c’è un certo livello di vulnerabilità: siete disposte ad aprivi e a raccontarle cose che non raccontereste a nessun’altra, sapendo che non vi giudicherà mai. Con lei siete oneste, e non dovete fingere di essere qualcuno che non siete davvero.

Vi fa sentire al sicuro

L’inesprimibile sensazione di sentirsi al sicuro insieme ad una persona è in realtà uno dei segnali più importanti per capire se avete davvero trovato la vostra migliore amica. Per esempio, se siete giù di morale, un’amica vi chiederà se state bene, ma una migliore amica vi ascolterà e vi farà sentire al sicuro. Potrebbe non avere le parole per farvi sentire meglio, ma quell’abbraccio silenzioso è sinonimo di un cuore che desidera ardentemente vedervi sorridere di nuovo.

Vi capisce meglio di chiunque altro

La cosa che separa davvero gli amici dai veri amici è il livello con cui vi intendete a vicenda. Del tipo, finite le frasi l’una dell’altra? Quando qualcuno vi capisce a un livello profondo, non dovete spiegarvi. Una migliore amica sa come reagirete a determinate situazioni e sa anche come tirarvi su il morale quando siete di cattivo umore.

Nel momento del bisogno, lei c’è sempre

Una delle differenze principali tra una migliore amica e tutte le altre amicizie è il modo in cui ti aiuta a gestire e superare i momenti difficili della tua vita. Una migliore amica è infatti quella sempre pronta a farsi avanti per te durante nelle giornate no, nei periodo importanti, stressanti, tristi o difficili. Lei c’è sempre quando ne hai più bisogno.

Vi dice la verità, anche quando fa male

Tutti noi ci siamo ritrovati in situazioni in cui è molto più facile dire una bugia innocua che dire la verità. E anche se mentire a volte può essere più semplice, soprattutto se significa evitare a una persona dell’imbarazzo o del dolore, è importante che avere veri amici che vi diranno la verità, anche quando è difficile. Una migliore amica capisce il valore dell’onestà e prenderà la (a volte) difficile decisione di essere onesta su tutto.

Supporta ogni vostra decisione

A parte la famiglia, la vostra migliore amica è quell’unica altra persona che crederà sempre in voi e che vi spingerà a essere la versione migliore di voi stessi. Tuttavia, una vera migliore amica è anche quella che è sempre dalla vostra parte e che supporta ogni vostra decisione, anche quando magari pensa (e vi dice) che state sbagliando.

Passare del tempo insieme vi fa star bene

Qualsiasi tipo di amicizia dovrebbe essere edificante. Se vi sentite prosciugate dai vostri amici, o se vederli è fonte di stress, allora c’è qualcosa che non va. Una migliore amica è quella persona la cui presenza vi fa star bene e vi rende immediatamente più felici (anche dopo una giornata no). E non importa se vi vedete poco, sapete far tesoro delle ore passate insieme e questo significa che il vostro rapporto non cambierà mai.