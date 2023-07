Ariana Grande, chi è Ethan Slater, il nuovo amore a pochi mesi dal divorzio

Fonte: IPA Ariana Grande ha un nuovo amore

Un nuovo colpo di scena nell’ intricata vita sentimentale di Ariana Grande. Solo qualche giorno fa è trapelata la notizia del divorzio della popstar dal marito Dalton Gomez, con cui era sposata da soli due anni. Un’indiscrezione che ha colto di sorpresa i fan, che avevano sempre fatto il tipo per la coppia, riservata ma ben assortita. Eppure, secondi i ben informati, la bella cantante non si starebbe leccando le ferite per la fine del matrimonio, ma sarebbe già volata tra le braccia di un altro uomo. Il fortunato? Si chiama Ethan Slater, e il suo nome è piuttosto conosciuto a Broadway.

Il nuovo amore di Ariana Grande

Solo qualche giorno è sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Ariana Grande e il marito Dalton Gomez: una separazione amichevole e una crisi, giurano i ben informati, che va avanti dallo scorso inverno. La faccenda tuttavia potrebbe assumere connotati ben differenti alla luce delle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, che vorrebbero una Grande tutt’altro che affranta.

Stando al magazine People, infatti, la star di ‘Thank you next’ starebbe frequentando un altro uomo, il collega Ethan Slater: “Ariana e Dalton si sono separati a gennaio. Lei ed Ethan hanno iniziato a frequentarsi da poco e lui è separato dalla moglie”. Insomma, non ci sarebbe stato nessun tradimento, ma solo un rapido avvicendarsi di interessi sentimentali nella vita della giovane star.

Lo stesso magazine spiega che uno dei motivi di rottura tra Ariana e suo marito Dalton sarebbe stata la lontananza: la coppia viveva a Los Angeles, ma dallo scorso anno la popstar si è spostata a Londra per girare il film ‘Wicked’, di cui sarà protagonista. Agente immobiliare di successo, Gomez non si sarebbe potuto allontanare dalla California per tenere fede ai suoi impegni lavorativi, dando inizio ad una crisi matrimoniale dalla quale i due non sono poi riusciti a risalire.

Chi è Ethan Slater

Galeotto fu il set per Ariana ed Ethan. I due sono infatti impegnati nelle riprese di ‘Wicked’, adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway. La Grande vestirà i panni di una delle protagoniste della pellicola, Glinda, mentre Slater interpreterà Boq, interesse amoroso della sorella di Elphaba, Nessarose. Il film è in produzione in UK dallo scorso anno, ed è atteso nelle attese per Novembre 2024. L’uscita potrebbe comunque essere posticipata a causa dello sciopero del sindacato degli attori, che sta paralizzando Hollywood e mette a rischio anche la prossima Mostra del Cinema.

Classe 1992, Ethan Slater è un cantante, attore e compositore statunitense. E’ noto principalmente per il ruolo di protagonista nel musical “SpongeBob SquarePants”, che gli è valso una nomination ai Tony Awards e la vittoria di un Drama Desk Award. L’attore è stato legato sentimentalmente all’ex compagna di liceo Lilly Jay dal 2012, e da lei ha avuto un figlio nel 2022. Non è chiaro quando i due, sposatisi nel 2018, avrebbero deciso di separarsi: da sempre estremamente riservati, hanno difficilmente condiviso dettagli sulla propria privata. Considerando la popolarità di Ariana Grande per Ethan Slater non sarà semplice mantenere la stessa condotta…