Ariana Grande, nuovo brano in arrivo: ritorno alla musica (e all’amore)

Ariana Grande is back! La popstar ha annunciato sui social network che uscirà a breve una sua nuova canzone. La cantante di origini italiane mancava dalle scene musicali da tempo, più precisamente dal 2020, quando ha pubblicato l’album Positions, per settimane in cima alle classifiche di mezzo mondo. Da allora non sono mancate collaborazioni con altri artisti ma è arrivato il momento di Ariana di tornare “ad essere indipendente”. Anche se lontana dalle sette note, la Grande in questo periodo non è rimasta di certo con le mani in mano: negli ultimi mesi è stata impegnatissima con le riprese di Wicked, film basato sullo spettacolo di Broadway che narra le avventure delle streghe di OZ. Il film uscirà il prossimo inverno.

Ariana Grande torna a cantare: annunciata la nuova canzone

Ariana Grande ha postato su Instagram uno scatto sfocato con la seguente didascalia: “Yes, and? 1.12”. A quanto pare il nuovo brano si intitolerà appunto Yes, and? ed uscirà il prossimo 12 gennaio 2024. Alla notizia del nuovo singolo i fan sono andati subito in subbuglio commentando il post della 30enne con emoji e elogi destinati. “Mother is back”, ha addirittura scritto un follower. “Stiamo gridando”, ha commentato un altro fan. “Stiamo piangendo”, ha invece fatto sapere un’altra utente.

In una precedente storia Ariana Grande ha stuzzicato i fan parlando di “un anno di trasformazione”. Il riferimento è al 2023, a uno degli anni “più stimolanti e più felici della mia vita. Ho apprezzato ogni singolo momento. Ho dato tutto ciò che potevo avere, ho dedicato il mio cuore a me stessa e ai progetti in cui ho creduto. Ho provato amore, gioia e orgoglio allo stesso tempo. Mi sento al sicuro, ho fiducia in me stessa. Mi sento più dolce e più forte”.

Ariana Grande e l’amore per il nuovo fidanzato Ethan Slater

Non solo musica nel futuro di Ariana Grande ma anche tanto amore. Da qualche mese frequenta Ethan Slater, attore, cantante e sceneggiatore americano. Classe 1992, ha conosciuto Ariana sul set di Wicked e per la Grande ha lasciato la moglie Lilly Jay, sposata nel 2018 dopo un lungo fidanzamento. Secondo una fonte di Page Six è stata proprio la popstar la causa del divorzio: “È orribile, erano innamorati del liceo. Hanno un bambino! Lei è a pezzi. Si sono improvvisamente lasciati quando non c’era niente che non andasse in loro”.

Stando a quanto spiffera Us Weekly Ariana Grande e Ethan Slater hanno rafforzato molto il loro legame negli ultimi mesi e la cantante “vede assolutamente un futuro con lui” nonostante il divorzio con Dalton Gomez, arrivato a soli due anni dal sì. “Le cose tra Ariana ed Ethan sono diventate più serie negli ultimi mesi e sono praticamente inseparabili… lei non vede l’ora di vedere come le cose continueranno a crescere tra di loro, e i due stanno facendo grandi progetti per quest’anno”, ha spifferato l’insider.

Secondo gli amici entrambi pensano al matrimonio e a dei figli nonostante i rispettivi divorzi. E secondo quanto riferito Ariana ed Ethan stanno pensando di ufficializzare la loro relazione in vista dell’uscita di Wicked, prevista per novembre 2024: “Ariana tiene profondamente ad Ethan e considera quello appena trascorso uno degli anni più impegnativi della sua vita”.