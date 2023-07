Ariana Grande, fine di un amore: il divorzio dopo 2 anni di matrimonio

Fonte: IPA Ariana Grande divorzia dal marito dopo due anni di matrimonio

Ariana Grande divorzia dal marito Dalton Gomez. La notizia è giunta del tutto inaspettata e a confermarla ci hanno pensato delle fonti (anonime) vicine alla coppia, che era convolata a nozze appena due anni fa. Le stesse assicurano che tra l’artista e l’agente immobiliare qualcosa si è incrinato, ma nonostante tutto i rapporti tra i due sembrano distesi. Una decisione avvenuta di comune accordo, prendendo coscienza della fine di un amore che lascia un po’ d’amaro in bocca.

Ariana Grande e Dalton Gomez, l’indizio sulla separazione

“Ariana Grande e suo marito Dalton Gomez sono separati da gennaio e si avviano verso il divorzio”, si legge su TMZ che per primo ha diffuso la notizia di questa separazione, citando delle fonti vicine alla coppia. Da parte della popstar e attrice non è giunta alcuna conferma in merito a quanto rimbalzato in men che non si dica da un giornale all’altro, ma non era passato inosservato un piccolo “indizio” sulla fine del matrimonio, celebrato appena due anni fa.

La Grande è stata tra le celebrità più ammirate sugli spalti di Wimbledon lo scorso weekend, dove era presente anche la famiglia di Kate Middleton (quasi) al completo. Splendida con il suo nuovo look biondo e con un completo super firmato, qualcuno ha notato che l’artista non portava la fede al dito, come di consueto. Qualcosa che, in verità, era già avvenuto un po’ di mesi fa e che allora lei stessa aveva giustificato, ammettendo che fosse altrove per essere lucidata.

Fonte: Getty Images

Ariana Grande pronta al divorzio dopo due anni di matrimonio

Sembra che stavolta la manutenzione del gioiello c’entri ben poco. Anche se l’artista non ha confermato quanto scritto su TMZ, People e tutti gli altri siti di gossip, alcune fonti sostengono che la crisi con il marito Dalton Gomez sia cominciata già all’inizio di quest’anno e che i due, tra l’altro, abbiano tentato a più riprese di trovare un punto di incontro. Ma la riconciliazione, alla fine, non è stata la strada che hanno scelto di intraprendere.

A quanto pare ci sarebbe anche di più, perché “Ariana e Dalton sono distanti migliaia di miglia da dicembre, da quando [lei, ndr] ha iniziato le riprese di Wicked si legge sempre su TMZ, aggiungendo che “le nostre fonti dicono che avevano problemi anche prima”. “Ci è stato detto che restano amici e parlano ancora regolarmente al telefono, ma, secondo le fonti, il matrimonio è fallito”, conclude la rivista.

Sembravano affiatati, seppur riservatissimi, ma sempre pronti a condividere i momenti più importanti insieme. Quelli della tenerezza, come la dedica che la Grande aveva pubblicato su Instagram in occasione del secondo anniversario di nozze, appena qualche mese fa. I “ti amo” tra i due si sprecavano, perfettamente in linea con quell’unione che avevano deciso di celebrare nel 2021 davanti a pochissimi invitati a Montecito, il loro posto del cuore.

Giovani e belli, ma anche consapevoli che “sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile”, come canta Demartino in una ballata dolceamara.