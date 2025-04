Elodie, Mi ami mi odi: testo e significato del nuovo singolo

Fonte: Ufficio stampa Elodie Elodie

Elodie torna a farci ballare in un momento davvero iconico per la sua carriera: archiviata la partecipazione a Sanremo 2025, la cantante regala nuove emozioni ai fan con l’attesissima uscita di Mi ami mi odi, il suo nuovo album.

Un progetto per cui si dovrà ancora attendere qualche settimana, ma che viene preceduto da un singolo omonimo che promette di fornire un piccolo assaggio del suo nuovo progetto.

Mi ami mi odi, il nuovo singolo, è una nuova sperimentazione tra musicalità e sensualità: ecco testo e significato.

“Mi ami mi odi”, il nuovo singolo di Elodie

Una carriera incredibile fatta di singoli, album, grandi successi e impegni anche a livello cinematografico, come il doppiaggio di Mufasa- Il Re Leone, quella di Elodie.

La cantante ha tutta intenzione di non fermarsi e cavalcare la scia di un successo meritatissimo: dopo aver gareggiato a Sanremo 2025 con la sua Dimenticarsi alle 7, è pronta a tornare con nuova musica pubblicando Mi ami mi odi, il suo singolo che anticipa il suo nuovo album che porta lo stesso titolo.

Dopo una serie di piccoli assaggi che hanno acceso la curiosità dei fan, la cantante annuncia l’uscita, il 4 aprile, del singolo prodotto da Dardust e lo racconta come un proseguo di un’esplorazione che continua a caratterizzarla.

A livello musicale, una fusione di sonorità pop, elettroniche e orchestrali, utili a far proseguire Elodie in un viaggio oltre i confini musicali, dimostrando ancora una volta la sua abilità di innovare, influenzare e sperimentare.

“Mi ami mi odi”, testo del nuovo pezzo di Elodie

Testo integrale disponibile dal 4 aprile

“Mi ami mi odi” è il nuovo album di Elodie

Mi ami mi odi è solo il primo tassello di un nuovo progetto discografico che gli amanti di Elodie potranno ascoltare a partire dal 2 di maggio, data di uscita ufficiale dell’album: un disco che arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e fatto di 12 tracce.

Oltre alla title track, i fan potranno ascoltare alcuni inediti ma anche Dimenticarsi alle 7, Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro e gustarsi una serie di lati della cantante che ha già voluto raccontare qualcosa tramite una serie di bellissime cover che la vedono con outfit sempre diversi.

Ma le sorprese non sono finite: oltre al nuovo album, che sarà disponibile in vari formati, Elodie è pronta a incontrare il suo pubblico con Elodie The Stadium Show, due concerti evento in programma per l’8 giugno allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

La cantante promette uno show curato nei minimi dettagli, suddiviso in quattro atti, ognuno dedicato a una delle sue diverse personalità di Elodie, ma anche i mondi che la rappresentano e l’evoluzione del suo percorso artistico. A sorprendere ulteriormente il pubblico, nel corso delle date, in uno dei quattro atti in particolare, sarà̀ presente la celebre DJ e Nina Kraviz.