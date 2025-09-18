Elodie in the stadium show, la scaletta del concerto evento su Canale 5

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Elodie, il concerto evento su Canale 5

Elodie torna in prima serata su Canale 5 con un appuntamento che ha già fatto impazzire i fan: Elodie the stadium show.

Un concerto evento che, dopo aver acceso lo stadio San Siro, entra nelle nostre case per permetterci di scatenarci con una delle cantanti più amate del panorama musicale contemporaneo. Sul palco, una magnetica Elodie e qualche graditissimo ospite. La scaletta del concerto.

“Elodie in the stadium show”, anticipazioni

Giovedì 18 settembre su Canale 5 arriva Elodie The Stadium Show: il live-evento che consacra definitivamente la cantante romana come icona pop e simbolo di una nuova idea di spettacolo italiano.

Registrato nello scenario imponente di San Siro, lo show, un’esperienza sensoriale che mescola musica, moda e visione artistica, è diviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — e racconta le molte anime di Elodie, alternando momenti di intimità pura a esplosioni di energia che travolgono il pubblico come un’onda.

Sul palco, a condividere l’atmosfera elettrica, due ospiti d’eccezione: Gianna Nannini, la grinta rock che ha fatto la storia, e Gaia, freschezza e contemporaneità. Un evento imperdibile, attorno a cui si muove un intero universo: una band di altissimo livello e un corpo di ballo che trasforma ogni brano in una performance corale, coreografata con grande intensità.

Lo stesso palco è un’opera di design: tre giganteschi ledwall, una “stanza” sospesa che amplifica l’energia, vasche d’acqua e pedane mobili che moltiplicano l’effetto immersivo. Un’estetica potente e sofisticata che dialoga con l’immaginario di Elodie, da sempre attenta alla moda e all’immagine come estensione della propria arte.

Ma Elodie The Stadium Show è anche un manifesto di libertà e inclusione. Tra musica, luci e coreografie, si celebra la diversità e il coraggio di essere se stessi, con la leggerezza di chi sa farlo senza didattica e con l’eleganza di chi sa raccontare il proprio mondo a milioni di spettatori. Con la direzione artistica di Laccio, il live diventa così un’esperienza totale, intensa e indimenticabile, capace di far sentire chi guarda parte di qualcosa di unico.

Elodie, la scaletta del concerto

Di seguito la scaletta del concerto di Elodie. Come sempre, in queste occasioni, è possibile che l’ordine possa variare e che alcuni brani non siano mandati in onda per via della versione televisiva dell’evento.

Inizio

Tribale

Black Nirvana

Guaranà / I Feel Love

La Coda del Diavolo

Atto I: Audace

Odio Amore Chimico

1 Ora

Di Nuovo

Mi Ami Mi Odi

Cuore Nero

Anche stasera

Respira

Folle città

Rolls Royce

America

Atto II: Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente canzoni d’amore

Feeling

Pensare Male

Purple in the Sky

Atto III: Erotica

Pop Porno

Red Light

Ascendente

Elle

Strobo

Euphoria

Lontano da qui

A fari spenti

Atto IV: Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Pazza Musica

Ciclone

Chiamo io chiami tu

Margarita

Bagno a mezzanotte

“Elodie in the stadium show”, quando e dove vederlo

L’appuntamento con il concerto evento di Elodie a San Siro è programmato per stasera, giovedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5. Lo show può essere seguito anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.