Elodie in the stadium show, la scaletta del concerto evento su Canale 5

Elodie torna in prima serata su Canale 5 con un appuntamento che ha già fatto impazzire i fan: Elodie the stadium show.
Un concerto evento che, dopo aver acceso lo stadio San Siro, entra nelle nostre case per permetterci di scatenarci con una delle cantanti più amate del panorama musicale contemporaneo. Sul palco, una magnetica Elodie e qualche graditissimo ospite. La scaletta del concerto.
“Elodie in the stadium show”, anticipazioni
Giovedì 18 settembre su Canale 5 arriva Elodie The Stadium Show: il live-evento che consacra definitivamente la cantante romana come icona pop e simbolo di una nuova idea di spettacolo italiano.
Registrato nello scenario imponente di San Siro, lo show, un’esperienza sensoriale che mescola musica, moda e visione artistica, è diviso in quattro atti — Audace, Galattica, Erotica e Magnetica — e racconta le molte anime di Elodie, alternando momenti di intimità pura a esplosioni di energia che travolgono il pubblico come un’onda.
Sul palco, a condividere l’atmosfera elettrica, due ospiti d’eccezione: Gianna Nannini, la grinta rock che ha fatto la storia, e Gaia, freschezza e contemporaneità. Un evento imperdibile, attorno a cui si muove un intero universo: una band di altissimo livello e un corpo di ballo che trasforma ogni brano in una performance corale, coreografata con grande intensità.
Lo stesso palco è un’opera di design: tre giganteschi ledwall, una “stanza” sospesa che amplifica l’energia, vasche d’acqua e pedane mobili che moltiplicano l’effetto immersivo. Un’estetica potente e sofisticata che dialoga con l’immaginario di Elodie, da sempre attenta alla moda e all’immagine come estensione della propria arte.
Ma Elodie The Stadium Show è anche un manifesto di libertà e inclusione. Tra musica, luci e coreografie, si celebra la diversità e il coraggio di essere se stessi, con la leggerezza di chi sa farlo senza didattica e con l’eleganza di chi sa raccontare il proprio mondo a milioni di spettatori. Con la direzione artistica di Laccio, il live diventa così un’esperienza totale, intensa e indimenticabile, capace di far sentire chi guarda parte di qualcosa di unico.
Elodie, la scaletta del concerto
Di seguito la scaletta del concerto di Elodie. Come sempre, in queste occasioni, è possibile che l’ordine possa variare e che alcuni brani non siano mandati in onda per via della versione televisiva dell’evento.
Inizio
- Tribale
- Black Nirvana
- Guaranà / I Feel Love
- La Coda del Diavolo
Atto I: Audace
- Odio Amore Chimico
- 1 Ora
- Di Nuovo
- Mi Ami Mi Odi
- Cuore Nero
- Anche stasera
- Respira
- Folle città
- Rolls Royce
- America
Atto II: Galattica
- Andromeda
- Vertigine
- Niente canzoni d’amore
- Feeling
- Pensare Male
- Purple in the Sky
Atto III: Erotica
- Pop Porno
- Red Light
- Ascendente
- Elle
- Strobo
- Euphoria
- Lontano da qui
- A fari spenti
Atto IV: Magnetica
- Tutta colpa mia
- Due
- Dimenticarsi alle 7
- Pazza Musica
- Ciclone
- Chiamo io chiami tu
- Margarita
- Bagno a mezzanotte
“Elodie in the stadium show”, quando e dove vederlo
L’appuntamento con il concerto evento di Elodie a San Siro è programmato per stasera, giovedì 18 settembre, in prima serata su Canale 5. Lo show può essere seguito anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.