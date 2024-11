Fonte: Ufficio Stampa Elodie Elodie e Tiziano Ferro

L’attesa è finita. Il duetto di Elodie con Tiziano Ferro, anticipato da alcune storie su Instagram, è finalmente una bellissima realtà. I due artisti hanno infatti unito le loro voci in un singolo in rotazione radiofonica da venerdì 8 novembre. Di questo brano conosciamo il titolo, Feeling, e il significato profondo che entrambi hanno voluto spiegare prima di regalare al pubblico l’attesissimo pezzo a due voci che ci avevano anticipato lasciandoci in attesa della loro prima prova sulla breve distanza.

Il significato di Feeling di Elodie con Tiziano Ferro

Per Tiziano Ferro, è come tornare alle origini. La spina dorsale di Feeling è infatti puramente r’n’b che, insieme alla rivoluzione pop di Elodie, si mescola in un brano di grandissimo impatto. Il nuovo singolo esce l’8 novembre in radio e in digitale, insieme al videoclip ufficiale, ma avevamo già visto qualcosa sui social dei rispettivi artisti. Il brano è prodotto da Golden Years e propone sfumature e fasi di una relazione vissuta con grande intensità e passione.

È un cuore che batte a ritmo di r’n’b, ma rimane al passo con i tempi. Siamo di fronte a uno omaggio alla carriera di Tiziano Ferro che fin dalle sue prime battute si è mossa su questo terreno ma è anche uno sguardo rivolto verso il futuro e la ricerca musicale di Elodie. “Questo brano esplora la psicologia umana. Il feeling è quella scintilla istintiva che ci guida. La canzone rappresenta una sorta di esplorazione profonda di una situazione complessa”, ha spiegato il cantautore di Latina, mentre Elodie ha aggiunto: “Racconta di fragilità che ci danno tridimensionalità, che danno forza se le accogli”.

Il futuro di Elodie

Una carriera in continua ascesa, quella di Elodie, partita da Amici di Maria De Filippi per arrivare rapidamente sul palco di San Siro. Di quegli anni conserva la brillantezza negli occhi, ma oggi è un’artista molto diversa da quella che abbiamo conosciuto. Sono lontanissimi i tempi del primo Festival di Sanremo tra i Big, in cui gareggiò con il brano Tutta colpa mia, ma l’anima è rimasta la stessa. Prima del grande successo, celebrato sui maggiori palchi italiani, è passata per le hit radiofoniche come Margarita e Pensare male, per poi tornare al Teatro Ariston con Andromeda e Due nella sua nuova veste, libera da ogni condizionamento e finalmente a suo agio sul palco.

Oggi l’artista romana si divide tra nuova musica e progetti cinematografici (tra cui Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa), oltre al Calendario Pirelli, ma sta preparando anche il suo debutto negli stadi nell’ambito di Elodie The Stadium Show, due appuntamenti live prodotti da Vivo Concerti e in scena l’8 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno 2024 allo Stadio Maradona di Napoli, città che le ste particolarmente a cuore e terra natale di uno dei suoi grandi amici (con cui ha anche duettato): Gigi D’Alessio.

Tiziano Ferro torna in radio dopo l’ultimo tour negli stadi con 14 date e 570mila spettatori complessivi e successivamente alla pubblicazione del suo primo romanzo, La felicità è un principio, per il quale avrebbe dovuto condurre anche un firmacopie che ha bloccato in seguito al divorzio dal marito Victor Allen che gli ha impedito di viaggiare in Italia per questioni legate alla separazione. Ora che quel capitolo della sua vita è finalmente chiuso, può tornare alla sua musica.