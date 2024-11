Elodie regina della savana, sorrisi e smorfie con i fotografi per Mufasa – Il Re Leone

Fonte: IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Un momento d’oro quello che sta vivendo la carriera artistica di Elodie. La cantante romana ha dato prova di saper vestire con successo i panni non solo di interprete di ascoltatissimi tormentoni, ma anche di modella e doppiatrice. Così dopo l’apparizione (impossibile che sia passata inosservata) sulle pagine del nuovo Calendario Pirelli e il duetto, già entrato irrimediabilmente nelle nostre orecchie, con Tiziano Ferro, Feeling, ora veste i panni, o meglio, presta la voce al film Mufasa – Il Re Leone, prequel firmato Disney de Il Re Leone, come Sarabi, la mamma di Simba. Per l’occasione non solo ha indossato un look perfettamente a tema, ma ha anche regalato alcuni momenti di ilarità con i fotografi presenti, confermando ancora una volta il suo carisma e la sua simpatia.

Elodie, il look e i sorrisi per Mufasa – Il Re Leone

Un’artista eclettica e poliedrica, in grado di trasformare quello che tocca, secondo il suo stile. Elodie ha mostrato la sua creatività anche nel mondo del cinema. Due anni, infatti, il debutto come attrice in Ti mangio il cuore, oggi è la voce del film Mufasa – Il Re Leone, dove presta il suo timbro inconfondibile a Sarabi, madre di Simba. Un prequel, quello Disney, tutto da gustare. Ma ancora più gustosa è stata la scelta stilistica della cantante alla photocall della pellicola. Un look che potremmo definire perfetto per l’occasione, perfettamente a tema e… inaspettatamente divertente.

Il momento di presentazione si è svolto al The Space Cinema Moderno di Roma, tra l’altro città natale di Elodie. La cantante si è presentata ammantata di colore ed esuberanza, con un completo firmato Diesel. Il bianco e l’arancione si mischiano come fiamme, dando all’insieme l’aspetto e la percezione di un’esplosione di vitalità. Il tocco perfettamente a tema? I dettagli furry, di pelo, che lo hanno reso irresistibilmente dinamico. Insomma, Elodie si è presentata alla photocall come una vera regina della savana affidandosi all’effetto giungla del completo.

Fonte: IPA

Pencil skirt e giacca completati da un paio di stivali maxi color cocco marrone con un altissimo tacco a spillo. Ma Elodie non ha solo coinvolto i presenti in un’esplosione di colori, ha anche condiviso con i fotografi alcuni momenti di ilarità, confermando il suo carisma e la sua simpatia. Smorfie, pose, sorrisi: l’artista non si è tirata indietro davanti alle macchine fotografiche. Ha sicuramente fatto respirare un clima divertito e disteso, senza prendersi troppo sul serio: nonostante l’innegabile successo degli ultimi tempi la cantante è rimasta se stessa, vitale e allegra.

Dal total black del Cal2025 ai colori di Mufasa: il cambio look di Elodie

Poliedrica l’artista, poliedrico il look. Incredibile come in appena pochi giorni siamo riusciti a vedere Elodie in diverse forme e colori, che lei ha vestito con grazia e facilità. La cantante ha dimenticato il look total black e cut out della presentazione del Calendario Pirelli. Ha lasciato da parte anche la sensualità dei tanto discussi scatti di Ethan James Green e ha abbracciato tinte più vivaci e vitaminiche.

Per noi il cambio look è anche un modo per sottolineare il momento felice e dinamico che la cantante sta vivendo. L’amore con Iannone, testimoniato dall’intesa mostrata alla presentazione del Calendario, a cui si sono presentati insieme. L’uscita del singolo con Tiziano Ferro, che conferma la sua capacità di trasformare ogni brano in tormentone. Il successo degli scatti nel Calendario Pirelli, diventati virali, che ne hanno mostrato tutta la sensualità e bellezza.