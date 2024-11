Elodie con Iannone al gala del Calendario Pirelli, diva seducente con il cut-out

Elodie, nuova discussa protagonista di uno degli scatti d'autore del fotografo americano Ethan James Green, ha ammaliato Londra in nero sul red carpet. Focus sul look

Periodo fortunato per Elodie di Patrizi: se i riflettori sono puntatissimi su di lei già da qualche giorno, che al fianco di Tiziano Ferro ci ha fatto dono di una delle colonne sonore dell’inverno in apertura, Feeling, ora il motivo per cui l’artista romana è sulla bocca di tutti sarebbe il suo (secondo) debutto come modella. Come biasimare, d’altronde, chi l’ha selezionata tra le muse ad ispirare il Calendario Pirelli 2025? In occasione del grande Gala a presentarlo la cantante non ha deluso le aspettative, incantando chi era presente a Londra – e chi no – con un abito che le attribuiva tutte le sembianze di una diva.

Elodie: il look da sirena per Pirelli, dagli scatti al red carpet

Se scorrendo le pagine di The Cal la si può ammirare nei panni, o meglio senza, di una moderna sirena sugli scogli bersagliata dall’obiettivo di Ethan James Green, che ha saputo fortificare il suo status di icona di sensualità e bellezza, per l’importante serata di Gala del suo lancio Elodie ha scelto di puntare sull’eleganza sempiterna del nero: con una falcata decisa quanto regale, l’ex allieva della scuola di Amici ha sfilato sul red carpet allestito presso il Natural History Museum con addosso un lungo abito nero, dalle vibrazioni vagamente dark (come vuole il periodo, del resto) a richiamare con la silhouette a sirena il posato.

La creazione presentava un bustier accollato, mentre maniche asimmetriche lasciavano scoperte le braccia. Lo stesso faceva il maxi cut-out situato sul fianco sinistro che, collegato al retro, lasciava l’intera schiena dell’artista scoperta mentre numerosi drappeggi le disegnavano la figura avvicinandola ad una statua rinascimentale.

Fonte: IPA

Non mancava, ovviamente, neppure il tocco prezioso ad illuminare la mise: il compito è stato affidato ad una parure di gioielli completi di dettagli floreali appartenenti alla collezione Paloma Picasso di Tiffany&Co.

Fonte: IPA

La popstar italiana ha infine scelto di calzare dei tacchi alti per rendere giustizia all’abito, mentre per quanto concerne il beauty look ad esaltare il suo volto ci pensavano i capelli liscissimi, con scriminatura laterale, e make-up radioso.

Elodie e Andrea Iannone: mano nella mano (anche) a Londra

Il momento d’oro della vita di Elodie non sarebbe riconducibile soltanto alla sua carriera costantemente in ascesa, ma anche alla sfera privata: la storia d’amore con Andrea Iannone (in corso oramai dal 2022) procede – almeno a quanto traspare – a gonfie vele, tanto che non sono mancate tenerezze e romantici sguardi d’intesa tra un flash e l’altro all’evento. Affiatati come non mai, i due si sono mostrati costantemente mano nella mano anche in quel di Londra, ed una grande affinità è stata confermata persino dal look di coppia abbinato.

Fonte: Getty Images - IPA

Per loro questo non è certo stato il primo red carpet insieme, ma è comunque raro vederli così vicini sotto i riflettori. Ed ecco, per un’evenienza speciale come questa, il pilota sfoderare tutta l’eleganza di cui è capace nel sostenere la compagna: il sofisticato ensemble era costituito da uno smoking in velluto, invero piuttosto classico, completo di camicia candida e papillon satinato.