Calendario Pirelli 2025, il ritorno alla sensualità con Elodie e Vincent Cassel

Fonte: Ansa Elodie protagonista del Calendario Pirelli 2025

Sensuale ed elegante, torna puntale come ogni anno il Calendario Pirelli. Un ritorno al nudo ma visto e fotografato secondo i codici del nuovo mondo, una sorta di nuovo manifesto femminista. L’edizione 2025, scattata da Ethan James Green, nome di spicco nel mondo della fotografia di moda e della ritrattistica, continua in questa direzione, celebrando la diversità, l’inclusione e riscrivendo i canoni della sensualità. Tra i protagonisti anche un’italiana: la cantante e attrice Elodie Di Patrizi.

Calendario Pirelli 2025 con Elodie e tanti altri

Refresh and Reveal è il titolo del Calendario Pirelli 2025 firmato da Ethan James Green. La cinquantunesima edizione di The Cal, presentata a Londra al Natural History Museum, segna un ritorno alla sensualità, svelata attraverso il corpo dei protagonisti (da Elodie a Vincent Cassel): cantanti, attori, modelle, talenti con una “storia”. Si torna al nudo con un inno alla diversità. È stato scattato tra maggio e giugno sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio allestito nella stessa area.

Nel Calendario Pirelli Elodie è completamente nuda, coperta solo dal tronco di un albero. Capelli lunghi, sciolti sulle spalle, effetto wet. L’artista romana guarda fisso l’obiettivo e sorride estasiata. L’ennesimo invito a spogliarsi di tutti i pregiudizi ed essere semplicemente se stessi.

Elodie ha sempre ribadito di essere fiera del suo corpo, che ama e che le piace mostrare. La nudità non le genera alcun imbarazzo, anzi la fa sentire potente e a proprio agio. “Io sono una smandrappa orgogliosa. Però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre”, così ha replicato ai commenti sessisti ricevuti negli ultimi anni.

Nel nuovo Calendario Pirelli il concetto di bellezza di Elodie si inserisce perfettamente nel progetto del fotografo Ethan James Green, che ha optato per un ritorno alle origini, proponendo un ideale di bellezza legato al concetto di libertà.

Fonte: Ansa

Elodie segna inoltre il ritorno di un personaggio italiano dopo dieci anni di assenza dalle pagine del Calendario. Prima di lei ci sono stati: Monica Bellucci, Alessandro Gassmann, Enrico Lo Verso, Mariacarla Boscono, Sophia Loren, Bianca Balti, Antonia Dell’Atte.

“È stato bellissimo lavorare con Elodie, quando l’ho incontrata per la prima volta siamo stati subito travolti dalla sua freschezza, cosi incline a esprimere tutta quella vitalità che noi stavamo cercando”, ha detto il fotografo Green.

Chi sono i protagonisti del Calendario Pirelli 2025

Tra le 24 fotografie di Refresh and Reveal – che ritraggono 12 soggetti con uno scatto a colori e uno in bianco e nero – si incontrano l’attrice, modella e attivista americana Hunter Schafer, la conduttrice televisiva e scrittrice indiano-americana Padma Lakshmi, l’attore francese Vincent Cassel, la cantante e attrice italiana Elodie, l’attrice britannica Simone Ashley (nota ai più per il ruolo di Kate nella serie Netflix Bridgerton) e l’attrice sudcoreana Hoyeon.

Fonte: Ansa

Poi: l’attrice britannica Jodie Turner-Smith, l’artista americana Martine Gutierrez, la modella e illustratrice di moda americana Connie Fleming, l’attore britannico John Boyega e la modella americana Jenny Shimizu (già ritratta nel calendario di Avedon nel 1997). Il calendario ritrae anche lo stesso Green, segnando la terza apparizione di un autore del Calendario, dopo Prince Gyasi nel 2024 e Bryan Adams nel 2022.

“Si chiama Refresh and Reveal perché torniamo ai suoi inizi – ha spiegato il fotografo – celebrando il corpo in nuovi modi che riflettono il presente”. Il ritorno alla sensualità e al corpo nudo, “è un tema che il Calendario Pirelli aveva già superato tanti anni fa – ha aggiunto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera – come quello di Karl Lagerfeld, dove non c’era distinzione tra corpo maschile e femminile, e qui è lo stesso. La bellezza non ha genere o colore ma è armonia, e quello del calendario è un percorso, non un cambio di rotta”.