Forsizia, come curarla, dove piantarla e quando fiorisce

La forsizia è una delle piante che fiorisce tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera: uno spettacolo del colore del sole

iStock Forsizia

Verso la fine di febbraio, quando il giardino si sta per risvegliare ma i colori sembrano ancora lontani, succede qualcosa di inaspettato: sui rami nudi di un arbusto compaiono decine di fiori giallo oro, senza preavviso, senza foglie intorno, quasi per sfida. È la forsizia, conosciuta anche come Forsythia, e ha questa capacità un po’ magica di anticipare la primavera di qualche settimana, regalando colore proprio quando ne abbiamo più bisogno. Non è una pianta difficile, anzi: con qualche attenzione giusta cresce rigogliosa e non delude mai.

Cos’è la forsizia

La forsizia appartiene alla famiglia delle Oleaceae – sì, la stessa degli ulivi – ed è un arbusto deciduo originario dell’Asia orientale, che si è però adattato così bene ai nostri climi da sembrare quasi di casa. La si vede spesso nei parchi, nei giardini privati, lungo le strade: è quella macchia gialla brillante che si nota da lontano a fine inverno e che, volenti o nolenti, ci fa sentire subito l’aria primaverile nell’aria.

Le foglie arrivano dopo i fiori (non prima, ed è questa la cosa curiosa) con margine liscio o leggermente seghettato. In autunno si tingono di sfumature calde prima di cadere. Le dimensioni variano parecchio: in genere tra 1 e 3 metri, ma in condizioni particolarmente favorevoli può arrivare a 6. Ottima quindi sia come pianta solitaria che per formare siepi fiorite. E poi api e farfalle la adorano, il che non è mai un dettaglio trascurabile.

Come coltivare la forsizia

Prima di tutto: non ama in alcun modo le complicazioni, e questo è già un ottimo punto di partenza. Si coltiva in piena terra o in vaso, si adatta a climi diversi, sopporta il gelo fino a -15°C e il caldo oltre i 35°C. Insomma, è robusta davvero: ecco qualche consiglio mirato su come farla crescere rigogliosa.

Dove piantarla

In piena terra, il momento migliore per la messa a dimora è la primavera oppure l’autunno. Scaviamo una buca più ampia rispetto alla zolla, così le radici trovano subito spazio per espandersi, e arricchiamo il terreno con qualcosa di grossolano, tra cui torba e pomice, per garantire un drenaggio adeguato fin dall’inizio.

Per chi ha solo un balcone o un terrazzo, il vaso funziona benissimo, a patto di scegliere un contenitore capiente: almeno 40-50 cm di diametro. La forsizia ha radici che crescono con vigore e uno spazio troppo piccolo la frena. Il rinvaso andrebbe fatto ogni anno, accompagnato da una buona concimazione.

Posizione e illuminazione

Qui non c’è molto margine: la forsizia vuole il sole. Pieno sole, possibilmente. Più luce riceve, più abbondante sarà la fioritura. Tollera la mezz’ombra, ma in quel caso i fiori saranno meno numerosi e meno scenografici. Se abbiamo scelta, preferiamo sempre l’angolo più soleggiato. Il vento non la spaventa più di tanto, ma in una zona troppo esposta la fioritura ne risente comunque.

Concime e terreno

Il terreno deve essere ben drenato, anche perché i suoli compatti non fanno per lei, e men che meno i ristagni. In vaso, mettiamo sempre uno strato di ghiaia o argilla espansa sul fondo: ricordiamo di farlo, perché è tra quei piccoli segreti che possono dare maggiore vigore e forza alla nostra pianta.

Per la concimazione, si parte in primavera e si va avanti fino all’autunno. Un concime granulare a lenta cessione per arbusti da fiore è la scelta più pratica: le dà nutrimento in modo graduale, senza picchi e senza carenze. In genere bastano tre distribuzioni nell’arco dell’anno: a fine inverno, a inizio estate e a settembre. Se vogliamo spingere ancora di più sulla bellezza dei fiori, possiamo aggiungere un biostimolante durante la fioritura. E a fine autunno, un concime organico aiuterà la pianta ad affrontare il riposo nel modo migliore.

Irrigazione

Una volta ben radicata, la forsizia regge senza particolari criticità anche i periodi di siccità. In estate è bene tenere il terreno leggermente umido, soprattutto in vaso, dove l’acqua evapora più in fretta. In inverno, se la pianta è all’aperto, di solito non serve innaffiare affatto, a meno che non ci sia una siccità prolungata.

La regola è sempre la stessa: controlliamo il terreno prima di annaffiare. Non deve essere mai fradicio, ma neanche completamente arido. I ristagni sono il problema principale, quelli davvero da evitare.

Quando fiorisce la forsizia

Tra febbraio e marzo, direttamente sui rami ancora spogli. È uno spettacolo un po’ surreale, i fiori senza foglie, tutto quel giallo acceso su rami che sembrano secchi: eppure funziona, anzi è proprio questo il bello. Dopo la fioritura la pianta si prende una pausa, poi si riveste di verde con la bella stagione.

La potatura va fatta subito dopo la fioritura, mai in inverno: se la potiamo nella stagione fredda rischiamo di tagliare i germogli che avrebbero portato i fiori l’anno successivo, e sarebbe un peccato. Sulle piante giovani basta accorciare leggermente i rami fioriti. Su quelle più mature, eliminiamo alla base i fusti più vecchi per fare spazio ai nuovi germogli e mantenere una forma ordinata.

A cosa prestare attenzione

Il ristagno idrico è il vero punto critico. Se l’acqua non defluisce bene, il marciume radicale arriva in fretta, teniamolo sempre a mente, soprattutto in autunno e inverno quando la pianta beve meno. Controlliamo il drenaggio e non esageriamo con le annaffiature fuori stagione.

Ogni tanto può essere attaccata da larve di lepidottero: in quel caso, un trattamento con olio di neem diluito in acqua è una soluzione naturale che funziona bene, senza stressare la pianta con prodotti aggressivi.

Una cosa che forse non tutti sanno: la forsizia si presta anche alla coltivazione come bonsai, e riesce comunque a fiorire, anche in miniatura. Una pianta che, a quanto pare, trova il modo di sorprendere sempre.