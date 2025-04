Fonte: iStock Rami di ulivo

Tra le attività indispensabili che dobbiamo fare per garantire la salute delle nostre piante troviamo la potatura: nel caso delle piante di ulivo è a dir poco necessaria in quanto ci permette di avere a nostra disposizione una quantità di olive non indifferente. Tuttavia, a seguito della potatura dell’ulivo, ci troviamo con diversi residui che dobbiamo imparare a gestire al meglio. Come smaltire i rami di ulivo? Abbiamo la possibilità di riciclarli? Dobbiamo prestare grande attenzione a numerosi aspetti, soprattutto alla tutela dell’ambiente, come previsto dalla normativa (e dal buonsenso).

Come gestire i residui della potatura di rami di ulivo

La potatura dell’ulivo avviene nei mesi che vanno da gennaio a maggio: generalmente infatti viene effettuata entro la fioritura delle prime mignole, che sono le infiorescenze dell’ulivo. Il consiglio migliore per effettuare una potatura impeccabile è di attendere il mese di marzo, ovvero il periodo che coincide con l’inizio della primavera, in quanto il ritorno del gelo potrebbe potenzialmente causare dei danni alla nostra pianta.

Non possiamo in alcun modo smaltire i nostri scarti o residui del giardino senza tenere conto di quanto previsto dalla legge, poiché il nostro obiettivo è sia avere piante sane e forti, ma al contempo non dobbiamo contribuire all’inquinamento ambientale. La prima cosa da sapere è che i rifiuti di giardinaggio non sono tutti uguali. Per esempio, sfalci e potature vanno smaltiti nel compost o, in alternativa, nei centri di raccolta dei rifiuti verdi.

È molto importante sottolineare che l’abbruciamento è una tecnica fortemente sconsigliata, in quanto non è in alcun modo una pratica ecosostenibile, anzi: è un fenomeno che presenta numerose limitazioni e restrizioni in merito alla prevenzione degli incendi e per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale.

Come smaltire i rami di ulivo

A questo punto, prima di passare alle idee di riciclo e di decoro con i nostri rami di ulivo, vogliamo approfondire lo smaltimento dei rami, tutti i prodotti di sfalcio e potatura più in generale. Se abbiamo un giardino, siamo consci che, una volta che ci prendiamo cura dei nostri alberi, degli arbusti, del prato e delle piante, alla fine ci ritroveremo a dover gestire un importante smaltimento dei rifiuti di giardinaggio.

A nostra disposizione abbiamo diverse pratiche: possiamo portarli nel centro di raccolta dei rifiuti del nostro Comune di residenza, nei centri dei rifiuti verdi. Quindi non possiamo né abbandonarli nei boschi o più in generale in tutte le aree verdi nei paraggi della nostra casa, così come non possiamo bruciare i rifiuti verdi, una pratica pericolosissima che mette a repentaglio il nostro magnifico pianeta, la flora e la fauna, oltre che noi stessi.

Il riuso in giardino

Ricordiamo inoltre che gli scarti della potatura non vengono smaltiti nella loro totalità, in quanto si possono riutilizzare come materia organica per migliorare la fertilità del terreno e dunque fornire maggiori nutrienti alle nostre colture. Dopo aver potato l’ulivo, abbiamo in effetti molta materia organica a nostra disposizione, che possiamo persino riutilizzare nell’oliveto stesso, in quanto il legno e le foglie si decompongono e vanno a far parte poi dell’humus, quindi di fatto il suolo diventa più fertile. I rami di ulivo tornano utili anche per pacciamare l’orto, o magari per realizzare dei cumuli per aumentare la fertilità del terreno. Sono un ottimo ingrediente per il compost, insieme al cippato.

Idee per riciclare e decorare con i rami di ulivo

Se desideriamo realizzare delle composizioni floreali fai da te, i rami di ulivo sono di certo un simbolo profondo di pace e prosperità: una definizione che ricorre persino nell’antichità e oggi sono considerati un simbolo di pace in ogni parte del mondo. Pensiamo anche all’abitudine ormai consolidata di scambiarci un segno di pace con l’ulivo nella Domenica delle Palme: questo simbolo tangibile dell’unione tra la terra e il cielo, a seguito della devastazione, ci riempie di speranza.

Ecco perché, a seguito della potatura dell’ulivo, non possiamo non consigliare di valutare di creare qualcosa con le proprie mani, mettendo in campo dunque tecniche di riciclo. È chiaro che in parte dovremo smaltire i residui della potatura, ma possiamo comunque prevedere di realizzare dei lavoretti per noi o per le persone che amiamo, riducendo così lo scarto o magari tenendolo da parte come materiale organico.

Ispirazioni per la casa, da fare o da regalare

Abbiamo dei rami di ulivo in più? Come abbiamo visto, possiamo realizzare degli oggetti e delle composizioni per noi o per le persone che amiamo, tenendo conto che questa pianta è simbolo non solo di pace, ma anche di salute, di fortuna, di serenità e di saggezza. Ed è persino di buon auspicio per chi si deve sposare, quindi perché non usare i rami per fare una bella sorpresa, o semplicemente per decorare il nostro living?

Per la Pasqua, per esempio, i rami di ulivo si prestano benissimo per realizzare un albero di Pasqua: basta semplicemente usare un vaso alto o un barattolo di latta, di chiara ispirazione vintage, per realizzare una decorazione bella da vedere e in linea con il periodo. Perché abbiamo sempre bisogno di energie positive. Con i rami di ulivo possiamo creare anche delle decorazioni piuttosto belle: per esempio, possiamo arricchire le nostre candele, decorandole con i rami di ulivo e usando un nastro chiuso a fiocco per fare un regalo primaverile alla nostra migliore amica o semplicemente per decorare la nostra camera da letto.

Ma i lavoretti non sono finiti qui: diventa anche un grazioso centrotavola da arricchire con ulteriori dettagli. Quello che ci occorre è un runner di tessuto. I rami di ulivo si prestano benissimo per realizzare dei segnaposti per le nostre tavole primaverili: in questo caso ci occorre un dischetto di polistirolo, della colla naturale, un ramo di ulivo e un simbolo primaverile o, in alternativa, della Pasqua per chi vuole segnarsi le ispirazioni giuste per la festività. Possiamo persino valutare di intrecciare i rametti di ulivo per celebrare appunto la ricorrenza e più in generale per avere sempre un simbolo di pace e di prosperità nella nostra casa, ma anche da donare ai nostri affetti.