Elodie, look da leonessa con abito attillato e pelliccia: bellissima

Diva d'altri tempi o leonessa? Focus sullo splendido look di Elodie per promuovere il ruolo nel nuovo film Disney "Mufasa: Il Re Leone"

Elodie

Il periodo di ascesa di Elodie pare non avere intenzione di arrestarsi: successo dopo successo, dapprima in ambito musicale e poi come modella, è ora il turno del cinema. Ebbene sì, sarà proprio lei la nuova protagonista di “Mufasa: Il Re Leone”, film d’animazione sotto la fortunata firma Disney in cui è chiamata a prestare la propria splendida voce – almeno per un po’- alla leonessa Sarabi. Eccola in uno degli importanti shooting promozionali atti al lancio della pellicola perfettamente calata nei nuovi, selvaggi panni, avvolta in un look davvero chic dalle forti vibrazioni retrò.

Elodie, vera leonessa nella sofisticata mise con pelliccia

L’abbiamo vista in nero e nelle sembianze di una sirena ammaliatrice per onorare il ruolo da protagonista in The Cal 2025, il Calendario Pirelli a cura di Ethan James Green, in cui è stata ritratta come una splendida musa di fianco a star del calibro di Vincent Cassel, Simone Ashley e Hunter Schafer. L’abbiamo sentita in radio intonare il suo nuovo singolo nientemeno che in collaborazione con Tiziano Ferro, Feeling, e la vediamo ora nelle vesti di una meravigliosa leonessa. Elodie sta per tornare anche nelle sale, questa volta grazie all’inedito Mufasa: Il Re Leone, film in cui doppierà il personaggio di Sarabi ovvero la leonessa madre di Simba e moglie di Mufasa.

Un ruolo che sembra calzarle a pennello questo, come testimonia la mise sfoggiata in occasione dello shooting per la promozione della nuova uscita Disney dove l’abbiamo vista posare davanti ad una scenografia suggestiva in una elegantissima tenuta completa di pelliccia – non a caso tra i capispalla maggiormente di tendenza al momento – e slip dress.

Un look, quello in oggetto, che ha conferito alla cantante romana l’allure di una diva d’altri tempi: lo slip dress nero disegnava perfettamente la sua figura impeccabile per culminare in un fondo ampio e drappeggiato, mentre alla voluminosa pelliccia rosa cipria era affidato il compito di rischiarare il tutto. Un’immagine sofisticata la sua, che non può che riportare alla mente iconiche mise da red carpet esibite negli anni da grandi star del cinema.

Il tocco felino? Quello conferito da Elodie dal make-up, strategico quanto riuscito: la lunga chioma era stretta in uno chignon alto, super tirato e lucido, e questo non poteva che lasciare grande spazio allo sguardo reso intenso da uno smokey-eyes allungato eseguito ad arte.

Non sono mancati, poi, degli accessori preziosi ad illuminare l’ensemble ed incorniciare il beauty-look al contempo: in questo caso a spiccare erano degli orecchini con grosse maglie intrecciate firmati Tiffany&Co, compresi nella collezione HardWear del brand statunitense.

Elodie torna al cinema con Mufasa: Il Re Leone

Checché se ne dica una cosa è certa: con Elodie ci troviamo di fronte ad un talento a dir poco eclettico, in grado di adattarsi e far brillare ogni progetto. Dopo essere uscita dalla scuola di Amici l’artista non si è mai fermata, affacciandosi con entusiasmo a diversi ambiti.

La sua imminente presenza sul grande schermo, seppur dietro le quinte, non è affatto una novità bensì un gradito ritorno. Soltanto nel 2022 l’avevamo vista al suo debutto come attrice in Ti mangio il cuore, mentre risale al 2020 il ruolo da doppiatrice in Trolls World Tour. Sarà ora all’altezza per interpretare la madre del piccolo Simba? Noi crediamo di sì.