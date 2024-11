Striscia la Notizia, Elodie riceve il Tapiro d’Oro. Critiche al suo film Mafusa: Il Re Leone

Elodie riceve il Tapiro d’oro per il doppiaggio in “Mufasa” e risponde alle critiche, parlando anche del nuovo singolo con Tiziano Ferro

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Tapiro d'Oro a Elodie

Striscia la Notizia torna a far parlare di sé con un nuovo Tapiro d’oro, questa volta consegnato a Elodie, incontrata per le vie di Milano insieme ad Andrea Iannone. La cantante è finita al centro dell’attenzione per il suo debutto nel doppiaggio del film Mufasa: Il Re Leone, nelle sale italiane dal 19 dicembre.

La scelta della produzione non è passata inosservata, attirando qualche commento pungente da parte dei professionisti del settore.

Doppiaggio sotto accusa, Elodie non si trattiene

Valerio Staffelli non ha perso l’occasione di ricordare a Elodie le osservazioni critiche ricevute, in particolare l’accusa di aver dato al personaggio una voce troppo piatta. L’artista, tuttavia, non si è fatta trovare impreparata: “Se ancora il film non è uscito? Non mi sono manco accorta delle critiche. Per giudicare bisogna prima ascoltare e poi dare un giudizio”.

Con un tocco d’ironia, ha poi raccontato il processo di selezione per il ruolo: “Comunque ho fatto un provino. Scelgono dall’America. Sarà che non capiscono l’italiano? Può essere…”.

Un duetto e una battuta sul festival

Non solo cinema, ma anche musica: nel corso dell’intervista, Staffelli ha spostato il focus sul suo nuovo singolo con Tiziano Ferro. Alla domanda provocatoria se questa collaborazione fosse scaramantica in vista del Festival di Sanremo, Elodie ha risposto con il suo solito spirito tagliente: “Se ci vuole una botta di culo? Nella vita ne ho avuto abbastanza”.

Il tapiro numero due per Elodie

Questa nuova consegna porta a due i Tapiri ricevuti dalla cantante nel corso della sua carriera. Un dettaglio che sembra non scalfire minimamente la sua sicurezza. Per scoprire l’intera intervista, non resta che sintonizzarsi questa sera su Striscia la notizia, alle 20.35 su Canale 5.

Elodie: tra il calendario Pirelli e nuovi progetti, una star che non si ferma

Elodie continua a confermarsi una delle protagoniste più eclettiche del panorama italiano. In un periodo segnato da nuovi traguardi, la cantante è stata ospite di Deejay Chiama Italia per raccontare i suoi progetti più recenti, spaziando dal calendario Pirelli alla musica, fino anche al cinema. E, come sempre, non manca un tocco della sua personalità inconfondibile.

Tra i progetti che stanno attirando l’attenzione, il calendario Pirelli 2025 è forse quello più iconico. Negli scatti firmati da Ethan James Green, Elodie posa insieme a celebrità del calibro di Vincent Cassel e Ho-yeon Jung. Le fotografie, ambientate in una riserva naturale di Miami, celebrano l’eleganza e il carattere di chi le interpreta.

Nonostante il glamour, Elodie ha ammesso di aver provato un po’ di imbarazzo durante gli scatti, ma ha affrontato il tutto con disinvoltura. Il risultato? Immagini di grande impatto che confermano il suo talento nel potersi cimentare in molte arti artistiche.

Feeling: il duetto con Tiziano Ferro che segna un nuovo inizio

Sul fronte musicale, Elodie ha pubblicato Feeling, il suo primo duetto con Tiziano Ferro. L’idea è nata dalla volontà di esplorare territori musicali meno battuti. Il brano, nato da un’intuizione della cantante, ha trovato in Tiziano Ferro il partner perfetto per dare vita a un mix di sonorità originali e raffinate.