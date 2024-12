Elodie a Sarà Sanremo, look da 40mila euro: effetto nude e spacco profondo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Elodie

Seppur il conto alla rovescia verso l’attesissimo Festival di Sanremo 2025 sia appena iniziato, già non si parla d’altro: è trascorsa solo qualche settimana dall’annuncio dei nomi degli artisti in gara ed ecco i riflettori puntati su di loro in occasione di Sarà Sanremo, nel corso della serata dedicata alla finale di Sanremo Giovani, condotto da Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattelan.

Mentre si venivano a scoprire quali tra le nuove proposte partecipanti si sarebbero aggiudicate un posto all’Ariston – Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Settembre e Maria Tomba – ecco i Big dell’edizione 2025 calcare il palco come da tradizione, rivelando con grande anticipo i titoli delle loro canzoni. Come faremo a pazientare tanto a lungo, specie ora, non si sa. Un furbo diversivo, però, ci è stato gentilmente offerto da Elodie: la cantante di Dimenticarsi alle 7 (questo il titolo del brano Sanremese) ha dato una grossa anticipazione di quello che sarà il proprio look in questa edizione, indossando un lungo abito che ha lasciato ogni presente a bocca aperta.

Elodie incanta l’Ariston, l’abito trasparente a Sarà Sanremo

Non vi è Sanremo senza Elodie: dopo ben tre volte nelle vesti di concorrente ed una in quelle di co-conduttrice, quella del 2025 sarà la sua quinta volta al teatro dell’Ariston e nemmeno questa volta sembra intenzionata a deludere le alte aspettative ad orbitare attorno a lei in fatto di stile. Ad essere annunciato a Sarà Sanremo, infatti, non è stato solo e soltanto il brano in gara prossimamente, Dimenticarsi alle 7, ma anche un piccolo grande assaggio del livello di glamour che ci servirà.

Guidata dalla sapiente stylist di fiducia Giulia Cova, la cantante di Feeling ha cavalcato l’onda della tendenza del momento scegliendo per l’importante serata un lungo abito nero a collo alto ad effetto vedo-non vedo: l’audace creazione era firmata Mugler by Casey Cadwallader, e strati su strati di fasciante tessuto avvolgevano attraverso dei drappi la silhouette perfetta della 34enne sino a culminare in un vertiginoso spacco.

Fonte: IPA

Proprio trasversalmente e al centro del décolleté sorgeva invece un ampio cut-out. L’interessante effetto era dato da porzioni di tulle sovrapposti, uno color nude e l’altro nero, a produrre tutta una serie di drappeggi svelandone appena la pelle al di sotto. Un abito, il suddetto, che è già il desiderio neanche tanto nascosto di qualunque fashionista in circolazione ma tristemente destinato a restare tale. Perché? Sul sito ufficiale della Maison il capo è disponibile per la modica cifra di 1.490 euro, e non ci sentiamo di aggiungere altro.

A chiudere in bellezza la mise capitanata dal concetto see through erano poi un paio di pumps nere dotate di alto tacco a spillo, accanto a orecchini scintillanti. Questi erano invece firmati Tiffany&Co, dei pendenti dalle sembianze di una catena interamente ricoperti di pavé di diamanti corrisponde al modello presente nella collezione HardWear by Tiffany.

In quanto a beauty look Elodie sembra definitivamente approdata nell’era dei capelli lunghi, messi in piega lisci per l’evento e con scriminatura laterale, mentre un make-up intenso ma giocato su toni naturali enfatizzava il suo sguardo.

Elodie al cinema in Mufasa – Il Re Leone come doppiatrice

Dal settembre 2020 una lunga attesa ha avuto inizio: dopo l’incredibile successo del Live action de Il Re Leone fu annunciato un prequel incentrato sul passato di Mufasa e suo fratello Scar. Ad oltre quattro anni di distanza eccoci giunti al traguardo, il film diretto da Barry Jenkins è finalmente sbarcato nelle sale italiane in data 19 dicembre e tra gli artisti dietro le quinte abbiamo proprio Elodie.

La cantante donerà la voce a Sarabi, leonessa e madre di Simba. Un buon modo di ingannare il tempo mentre si aspetta di vederla a Sanremo, quello di recarsi al cinema a vedere come se l’è cavata.