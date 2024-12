Sarà Sanremo, si scoprono le Nuove Proposte: artisti in gara e dove vederlo

Tutto pronto per "Sarà Sanremo", la finalissima che decreta i cantanti che entreranno nelle Nuove Proposte del Festival: quando e dove vedere la diretta

Dopo sfide serratissime e performance emozionanti, è arrivato il momento della finalissima di Sanremo Giovani 2024. Il contest condotto da Alessandro Cattelan per decidere quali giovani talenti potranno gareggiare all’interno delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025 è arrivato al suo step finale intitolato Sarà Sanremo.

La serata vedrà infatti gli otto giovani cantanti tornare sul palco per sfidarsi un’ultima volta e provare a ottenere i 4 posti disponibili per varcare le porte del Teatro Ariston. Ecco cosa vedremo.

“Sarà Sanremo”, gli artisti in gara per le Nuove Proposte

Dopo 5 cinque puntate di duelli faccia a faccia a suon di musica condotti da Alessandro Cattelan su Rai 2, è il momento di scoprire chi farà parte della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Sarà Sanremo vedrà infatti il ritorno di Carlo Conti e Alessandro Cattelan in diretta dal Teatro del Casinò della città ligure per accogliere sul palco gli otto finalisti che hanno superato audizioni e sfide serratissime.

Alla fine della serata, in cui torneranno a cantare le loro canzoni, solo quattro di loro saranno concorrenti ufficiali delle Nuove Proposte: tre tra i finalisti di Sanremo Giovani, e uno proveniente da Area Sanremo. Tutti i talenti, come sempre, verranno ascoltati e giudicati dalla Commissione musicale di Sanremo Giovani composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Insieme a loro, i “giurati fuori onda” Claudio Fasulo e Carlo Conti, che sarà anche conduttore proprio accanto a Cattelan.

Ecco i 6 artisti in gara provenienti da Sanremo Giovani:

Angelica Bove con La nostra malinconia

con La nostra malinconia Alex Wyse con Rockstar

con Rockstar Mew con Oh my God

con Oh my God Selmi con Forse per sempre

con Forse per sempre Settembre con Vertebre

con Vertebre Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

Accanto a loro, i due artisti scelti dal contest Area Sanremo:

Etra con Lo spazio tra le dita

con Lo spazio tra le dita Maria Tomba con Goodbye (Voglio Good vibes)

“Sarà Sanremo”, i titoli delle canzoni dei Big

A rendere ancora più interessante la serata, poi, la presenza del cast completo del 75esimo Festival della canzone italiana: oltre ai finalisti di Sanremo Giovani, infatti, Carlo Conti presenterà i Big che per la prima volta annunceranno i titoli dei loro brani in gara.

“Questo cast e questo risultato è merito dell’ottimo lavoro dei cantanti, delle case discografiche, major ed etichette indipendenti, nonché dei tanti autori e produttori che ringrazio. Anche per questa edizione ho ricevuto tantissimi brani e molti di qualità tanto che ho dovuto compiere delle scelte difficili e per alcuni versi dolorose” ha commentato Carlo Conti nello svelare i nomi dei cantanti protagonisti della kermesse che ci terrà compagnia dall’11 al 15 febbraio 2025.

Quando e dove vedere “Sarà Sanremo”

La serata di Sarà Sanremo è programmata per la prima serata di Rai 1 mercoledì 18 dicembre a partire dalle 21:30. La diretta viene trasmessa in contemporanea anche su Rai Radio2 e RaiPlay, con il commento radiofonico di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

Grazie alla collaborazione tra Radio 2 e Rai Pubblica Utilità, per la prima volta la visual radio di Radio 2 potrà essere seguita anche dalle persone non udenti grazie a interpreti e performer LIS che tradurranno in Lingua dei Segni Italiana sia le parti discorsive che quelle musicali.