Elodie copia Angelina Jolie, look quasi identico sul red carpet

La star italiana si ispira alla diva di Hollywood per il suo ultimo look da red carpet. Chi lo indossa meglio?

Fonte: IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Angelina Jolie è un’icona di stile, e anche Elodie sembra concordare su questo. La cantante romana, per sfilare sul red carpet dell’action movie Mufasa: il re leone, sembra essersi ispirata a uno degli outfit sfoggiati qualche tempo fa da Angelina a Venezia. Entrambe bellissime e impellicciate, ma soltanto una può vincere questa sfida di stile.

Elodie in stile savana

Nella versione italiana di Mufasa: il re leone, l’action movie prequel del noto film Disney che narra di quel che accadde al re della giungla prima della nascita del piccolo Simba, a dar voce a Sarabi – moglie di Mufasa (interpretato da Luca Marinelli) e madre di Simba è Elodie. La cantante già cimentatasi come attrice, diventa così anche doppiatrice. Un talento camaleontico, ma qualsiasi lavoro svolga, lo fa con lo stile di sempre.

Fonte: IPA

Alla prima di Mufasa, la popstar innamorata del pilota Andrea Iannone, ha sfoggiato un look ispirato al film, con i colori della savana e un tocco felino. Fulcro dell’outfit è il tubino midi in pelle drappeggiata, ben avvitato e con un profondo spacco per mostrare la figura slanciata. “Ho anche la pelliccia, hai visto?” ha commentato Elodie mostrando il coprispalle di pelliccia, nello stesso color sabbia dell’abito. Preziosissimi gli accessori. Spilla in diamanti a forma di croce appuntata sul pellicciotto, gioielli Tiffany & Co. e vertiginose pumps coloro panna firmate Jimmy Choo. Il make-up riprende i toni del look, con labbra nude e grande focus sullo sguarda, con tanto eyeliner per un effetto da gatta o, meglio, da leonessa. In contrasto, per un tocco di semplicità, i capelli sono sciolti e lisci.

Il look ispirato ad Angelina Jolie

Oltre che alla savana del Re Leone, Elodie sembra essersi ispirata anche al red carpet del lido di Venezia. Il look della cantante italiana ricorda infatti quello sfoggiato da Angelina Jolie all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Sui toni del nude, proprio come quello di Elodie, l’abito di Angelina era aderente, lungo e drappeggiato. Ad accompagnarlo, una stola di pelliccia in tinta, tenuta ferma sulle spalle da una preziosa spilla.

Fonte: IPA

Anche Angelina Aveva i capelli sciolti, quasi al naturale, ma al liscio asiatico preferì delle morbide onde sulle lunghezze. Diverso invece il make-up che, con un tocco retrò da vera diva, Angelina ha scelto in stile classico, con una base chiara e luminosa a far risaltare l’eyeliner da sirena e l’intramontabile rossetto rosso fuoco – en pendant con la manicure.

Chi lo indossa meglio?

Il paragone è inevitabile: chi tra Elodie e Angelina Jolie ha indossato meglio il look ispirato ai colori della savana? Entrambe splendide, non rendono la decisione facile. Seppur gli outfit siano decisamente simili, vi sono delle sostanziali differenze di stile. L’outfit dell’attrice americana è etereo, ispirato a quello delle dive dei tempi d’oro di Hollywood. Un look senza tempo, che non passa mai di moda. Elodie, invece, opta per uno stile più moderno e aggressivo. Il suo è un tubino che lascia scoperte le gambe e, invece dell’etereo tulle, la cantante sceglie un più strutturato tessuto in pelle.

Potremmo decretare infine per un equo pareggio. Seppur almeno un punticino in più, per questioni di coerenza metereologica, spetta a Elodie. A pochi giorni dal Natale, con il freddo di dicembre, la scelta di Elodie di indossare il pellicciotto è perfetta. Mentre ancora ci si chiede come abbia fatto Angelina a non sciogliersi nella calda stola sotto il cocente sole del fine estate di Venezia.