Lucilla Agosti punge Elodie sul calendario: il botta e risposta

Un momento di grande soddisfazione per Elodie, che tra il doppiaggio di Mufasa – Il Re Leone e una nuova collaborazione musicale è anche una delle protagoniste del calendario Pirelli 2025.

Un progetto che celebra la sua bellezza e il suo carisma, ma che ha anche generato un momento di imbarazzo durante un’intervista con Lucilla Agosti. Ospite del programma Cari Amici su Radio 101, la cantante non ha gradito un commento della conduttrice, che ha raffreddato l’atmosfera.

Lucilla Agosti e il commento scomodo a Elodie

Elodie è una delle personalità più apprezzate della musica italiana: il suo talento e la sua determinazione l’hanno resa un simbolo di carisma e autenticità. Da sempre a proprio agio con il suo corpo, la cantante non ha mai nascosto la sua sicurezza, rispondendo anche a critiche e frecciatine, come quelle ricevute da Gino Paoli in passato.

Reduce dall’esperienza come doppiatrice in Mufasa e dal successo di Feeling, il brano in collaborazione con Tiziano Ferro, Elodie non si lascia intimidire facilmente, soprattutto quando le critiche toccano il suo lavoro. E non si è tirata indietro neanche durante l’intervista con Lucilla Agosti, dove, tra le altre cose, si è parlato anche del suo scatto per il calendario Pirelli.

La foto, che la ritrae nuda dietro un tronco d’albero, celebra un ideale di bellezza ispirato al ritorno alla natura e alla libertà. Tuttavia, un commento particolare della Agosti ha scatenato una reazione inaspettata.

“Il calendario Pirelli è una cosa super cool: devo dire che la tua foto senza vestiti, dove sei con un tronco davanti, è un grande classico, quel vedo e non vedo. Foto su cui ci saranno anche dei meme, io li sto aspettando al più presto” ha dichiarato la conduttrice. Un’affermazione che ha spinto Elodie a replicare immediatamente: “Scusa, quali meme?”

Lucilla Agosti ed Elodie, il botta e risposta sul calendario

A seguito della domanda di Elodie, l’atmosfera si è fatta tesa. Lucilla ha tentato di spiegare: “Dai, parlo di quella roba con te senza nulla e il tronco davanti”. Ma la cantante, visibilmente perplessa, ha insistito: “No, io non l’ho proprio capita, quindi spiegamela meglio. Qual è il meme? Cosa deve arrivarmi sul tronco? Sono seria, spiegamela, non ci ho pensato”.

In difficoltà, la Agosti ha provato a chiarire con un tono più leggero: “Che ti diranno tutti, ma proprio tutti: ‘Cavolo, quella roba che hai lì davanti’. A te non arrivano ste robe? La grezzata dell’uomo arriva sempre”. Una battuta che, anziché stemperare la tensione, ha spinto Elodie a replicare con freddezza: “Magari è già arrivata e l’hanno già scritta. Diciamo però che io ho altro da fare che leggere i commenti. Però mi stupisco di te che stai aspettando un meme e il commento grezzo. Ma ok, ti metto un po’ in imbarazzo per divertimento”.

Una risposta ben assestata che non ha lasciato spazio a ulteriori commenti e che, nonostante le successive spiegazioni della conduttrice che ha assicurato di non volerla mettere assolutamente in imbarazzo, il momento di tensione era ormai inevitabile.