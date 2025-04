Fonte: IPA Elodie

È uno dei programmi più seguiti del momento. GialappaShow è uno show leggero, divertente e quasi nostalgico per gli amanti del genere comico. La sua struttura ricorda molto quella di Mai dire gol e non solo per la presenza della Gialappa’s Band, sebbene non al completo, ma anche per i contenuti proposti. Ad arricchire la puntata, c’è poi sempre un co-conduttore che cambia a ogni appuntamento. E lunedì 31 marzo è stata la volta di Elodie, che ha pure annunciato il suo ritorno musicale dopo il Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Dimenticarsi alle 7.

Il look di Elodie al GialappaShow

Archiviato il mini dress con reggiseno piumato che aveva sfoggiato durante la sua partecipazione a Domenica In, per la prima puntata della quinta stagione di GialappaShow, Elodie ha indossato una giacca nera strutturata in pieno stile dark lady. Per questo suo ritorno alla co-conduzione, l’artista romana si affida ancora alla sua stylist Giulia Cova che ha scelto per lei un capo con bottone laterale e spalline imbottite in perfetto stile anni ’80.

A completare il look ci ha pensato la mini che ha messo in evidenza le lunghe gambe dell’artista che non ha rinunciato allo spacco laterale e alle pumps nere che hanno slanciato la sua figura. Lo styling è semplice e d’effetto, lo stesso che ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo. Chioma lucida ed extra liscia, quindi, con riga centrale a incorniciare il volto che ogni volta buca lo schermo. È sempre stato così, fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, in cui il suo look era completamente diverso: lo sguardo magnetico è rimasto lo stesso.

L’annuncio del nuovo album

Mi ami mi odi è il nuovo album che segna il ritorno musicale di Elodie dopo numerosi singoli di successo. Si tratta di una combinazione di generi che si muove tra passato e presente. E, oltre la title track appena annunciata, il prossimo lavoro sulla lunga distanza conterrà anche la hit sanremese Dimenticarsi alle 7, Black Nirvana e Feeling con Tiziano Ferro. La produzione è affidata a uno dei grandi nomi degli ultimi anni, Dardust, mentre il tutto è anticipato dal singolo apripista Mi ami mi odi atteso per il 4 aprile.

“4 atti, 4 versioni di me. Al centro dello show e per farvi ballare come mai prima, sono orgogliosa di annunciarvi che l’incredibile Nina Kraviz sarà sul palco con me sia a Milano che a Napoli”, ha raccontato Elodie parlando del nuovo album, che aveva anticipato anche a Mara Venier promettendo inoltre delle grandi sorprese. Ora l’attesa è quasi finita: l’uscita dell’album è infatti prevista per il 2 maggio.

Il disco anticipa inoltre i due grandi eventi che attendono l’artista di Tribale, che per la prima volta canta negli stadi. I concerti sono in programma per giugno: l’8 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 allo Stadio Maradona di Napoli. Come sappiamo, nonostante le origini romane, Elodie è molto legata alla città partenopea e se ne sente parte. Grande amica di Gigi D’Alessio, è spesso stata al suo fianco nel corso dell’evento in Piazza del Plebiscito che replicherà anche nel 2025.