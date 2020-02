Katy Louise Saunders e Scamarcio complici: Babi e Step di nuovo insieme

editato in: da

Katy Louise Saunders e Riccardo Scamarcio fanno sognare i fan di Tre Metri Sopra il Cielo. Gli ex Babi e Step del film cult di Federico Moccia sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna mentre si scambiavano sguardi complici e abbracci.

Nelle immagini pubblicate emerge tutto il feeling fra i due attori che sembrano avere un ottimo rapporto. Sono trascorsi sedici anni da quando al cinema sbarcò la pellicola che regalò un enorme successo a Riccardo Scamarcio, lanciandolo nell’Olimpo degli attori italiani. A renderlo famoso il ruolo di Step, il ragazzo tutto risse e corse in moto, innamorato di Babi, studentessa della borghesia romana. Un amore adolescenziale e impossibile che conquistò il cuore di milioni di fan.

All’epoca in molti sognavano che anche nella realtà potesse nascere una relazione fra Katy Louise Saunders e Riccardo Scamarcio e oggi la speranza è più forte che mai. L’attore pugliese, da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, da tempo non viene più avvistato con la sua compagna Angharad Wood. Un amore, quello con la manager inglese, nato dopo l’addio a Valeria Golino, a cui è stato legato per moltissimi anni.

Di recente Scamarcio è stato coinvolto suo malgrado in un triangolo amoroso, accusato di aver baciato Clizia Incorvaia, moglie del suo migliore amico Francesco Sarcina, contribuendo alla fine del loro matrimonio. L’attore non ha mia risposto alle accuse della star di Instagram (oggi concorrente del GF Vip), ma fonti vicine a lui riferiscono che sarebbe molto ferito per l’allontanamento del leader delle Vibrazioni.

Katy Louise Saunders, italo-inglese, dopo il successo di Tre metri sopra il cielo ha lavorato in produzioni internazionali, dividendosi fra il cinema e la tv. Nel suo passato un presunto flirt con Stefano De Martino, che lei stessa ha smentito con decisione, affermando che con il ballerino ci sarebbe solo un’amicizia. Negli anni gli attori hanno preso strade diverse, ma, a quanto pare, non si sono mai allontanati.