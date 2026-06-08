La Principessa Martha Louise e il marito sciamano in un reality show

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IPA Martha Louise di Norvegia e il marito Durek Verrett

La Principessa Martha Louise di Norvegia e il marito Durek Verrett tornano al centro delle polemiche. Dopo aver ceduto a Netflix i diritti esclusivi del loro matrimonio celebrato nel 2024 e dopo la partecipazione al documentario Rebel Royals, la coppia si prepara a debuttare in un nuovo reality show destinato a far discutere.

La serie, intitolata Alternative Norway, sarà composta da sei episodi e andrà in onda in autunno. Al centro del programma ci saranno spiritualità, pratiche alternative e incontri con sensitivi e persone che sostengono di comunicare con gli animali. Un progetto che conferma la volontà della figlia maggiore di Re Harald V di proseguire il percorso intrapreso ormai da anni lontano dagli schemi tradizionali della monarchia.

Verrett ha definito il format “trasformativo” per il pubblico norvegese, mentre la moglie ha ribadito uno dei principi che più spesso rivendica pubblicamente: “La cosa più importante nella vita è avere il coraggio di essere se stessi”.

Le dichiarazioni controverse e il percorso spirituale della Principessa norvegese

La nuova avventura televisiva si inserisce in una storia già costellata di dichiarazioni che hanno spesso suscitato perplessità nell’opinione pubblica. Nel documentario dedicato alle nozze della coppia, Verrett – con un passato da sciamano – ha raccontato di aver avuto una visione legata a una vita precedente dopo aver incontrato Martha Louise, sostenendo di averla riconosciuta come compagna di un’esistenza passata nell’antico Egitto.

Lo sciamano statunitense ha inoltre affermato in diverse occasioni di possedere capacità spirituali straordinarie e, in una recente produzione televisiva, si è definito addirittura “mezzo rettile”, dichiarando di essere la reincarnazione di un faraone.

Per la Principessa norvegese il legame con il mondo spirituale non rappresenta una novità. Nel 2002 scelse di ridurre il proprio coinvolgimento nelle attività ufficiali della Corona per dedicarsi a percorsi alternativi e alla sua celebre “Scuola degli Angeli”, un centro dedicato alla crescita spirituale e alle terapie olistiche.

Una scelta che negli anni ha contribuito a creare una distanza sempre più evidente tra la 54enne e il ruolo tradizionalmente associato ai membri della famiglia reale norvegese.

Un annuncio che arriva nel momento più delicato per la monarchia norvegese

L’annuncio del nuovo reality arriva in una fase particolarmente complessa per la Casa Reale di Norvegia. Mentre Martha Louise e il marito sono impegnati nei loro progetti mediatici, la monarchia si trova infatti ad affrontare una delle crisi più difficili degli ultimi anni.

Da un lato c’è il caso giudiziario che coinvolge Marius Borg Høiby, figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit nato da una precedente relazione e figliastro dell’erede al trono Haakon. Il giovane è al centro di un’inchiesta che comprende numerose accuse, tra cui violenza domestica e reati sessuali.

A questo si aggiungono le preoccupazioni per le condizioni di salute di Mette-Marit. La Casa Reale ha confermato che è stata inserita in lista d’attesa per un trapianto di polmone, dopo il peggioramento della fibrosi polmonare cronica di cui soffre da anni. Negli ultimi mesi è addirittura apparsa in pubblico con il supporto dell’ossigenoterapia.

In questo contesto, la scelta di Martha Louise e Durek Verrett di tornare sotto i riflettori con un reality show dedicato al mondo dell’esoterismo rischia di alimentare ulteriormente le tensioni e le divisioni che da tempo accompagnano la famiglia reale norvegese.