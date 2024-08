La Principessa Martha Louise, chi è la figlia del Re di Norvegia

Fonte: Getty Images Martha Louise di Norvegia

I lunghi festeggiamenti del bizzarro e anticonvenzionale matrimonio di Martha Louise di Norvegia e Durek Verrett stanno avendo luogo nella scenografica cittadina norvegese di Geiranger, sulle rive di un fiordo dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

La scelta di cuore fatta dalla Principessa, da sempre poco incline alle regole di corte, continua a destare alcune polemiche e molta attenzione sia da parte dei media norvegesi, sia dalle testate di tutto il mondo.

Uno “sciamano” a corte

Lo sposo è un guru di Hollywood che si definisce “sciamano di sesta generazione”, e afferma di essere risorto dalla morte e di aver predetto gli attentati dell’11 settembre negli Stati Uniti due anni prima che avvenissero.

Verrett, guida spirituale di molte star tra le quali Gwyneth Paltrow e James Van Der Beek, star della celebre serie tv Dawson’s Creek, riconosce che le sue convinzioni possono essere scomode per alcuni e sostiene che le critiche che riceve sono dovute al razzismo: “Primo, non vogliono vedere un uomo nero nella famiglia reale perché non ce n’è mai stato uno nella storia della famiglia reale europea. In secondo luogo, è una donna: è diverso quando un principe reale sceglie una donna di colore, perché si dice: ‘È un uomo, può scegliere chi vuole’. Ma che una principessa scelga un uomo di colore non è mai stato fatto nella storia. Quindi per molte persone è davvero difficile comprenderlo”.

Fonte: Getty Images

Una Principessa molto ribelle

Anche la Principessa Martha Louise sono anni che suscita polemiche in Norvegia per il suo coinvolgimento in trattamenti di medicina alternativa e in passato ha, addirittura, aperto una scuola che mirava ad aiutare le persone a “entrare in contatto con i propri angeli”. Nel 2011, è venuta a parlare dell’argomento anche in Italia, presentando il suo libro sugli angeli nel programma di Licia Colò, Alle Falde Del Kilimangiaro.

Fonte: Getty Images

Sul sito ufficiale della Casa Reale norvegese, la Principessa chiarisce di essere: “consapevole dell’importanza della conoscenza basata sulla ricerca”, ma di ritenere che la medicina alternativa possa essere “un importante complemento all’aiuto dell’establishment medico convenzionale”.

La Principessa Martha Louise è la figlia maggiore del Re Harald e della Regina Sonja di Norvegia, suo fratello è il Principe Ereditario Haakon, futuro re.

La Principessa ha lo stesso nome della nonna paterna, la Principessa ereditaria Martha, e della sua trisavola, la Regina Luisa, madre del Re Haakon VII. Un emendamento costituzionale del 1990 stabilisce il diritto del figlio maggiore di succedere al trono indipendentemente dal sesso; tuttavia, poiché la legge è entrata in vigore dopo la nascita della Principessa e del Principe ereditario e non è retroattiva, la linea di successione rimane invariata.

Una vita “quasi” normale

La Principessa Martha Louise nasce a Oslo il 22 settembre 1971 e, insieme a suo fratello, trascorre l’infanzia nella tenuta di Skaugum, vicino alla capitale norvegese. I suoi genitori attribuiscono grande importanza a dare ai loro figli un’educazione il più possibile normale, simile a quella degli altri bambini norvegesi, e sia la principessa che il principe ereditario frequentano un asilo nido comunale e una scuola elementare locale.

Fonte: Getty Images

Da piccola Martha Louise canta in un coro e suona il flauto, e per molti anni fa parte di un gruppo di danza popolare presso il Museo norvegese di storia culturale. È anche un’appassionata cavallerizza.

La Principessa frequenta la scuola Smestad, completando la sua istruzione secondaria superiore al Kristelig Gymnasium di Oslo nel 1990. Nello stesso anno, si trasferisce in Inghilterra per allenarsi al Waterstock House Training Centre, per perfezionare le sue abilità come saltatrice a ostacoli, e per studiare letteratura all’Università di Oxford.

Negli anni successivi segue un programma di formazione in fisioterapia presso l’Oslo University College, seguito da un tirocinio pratico a Maastricht, nei Paesi Bassi. Nel dicembre 1997 ottiene la qualifica formale di fisioterapista e nel 2000 si qualifica come terapista specializzata nel metodo Rosen. In parallelo continua la sua carriera di saltatrice a ostacoli e fa parte del team nazionale di equitazione per diversi anni.

Il matrimonio con lo scrittore

Il 13 dicembre 2001, la Principessa Märtha Louise si fidanza ufficialmente con lo scrittore Ari Behn e pochi mesi dopo, il 24 maggio 2002, i due innamorati si sposano nella cattedrale di Nidaros a Trondheim. Dopo 14 anni di matrimonio, nel 2016 la coppia decide di separarsi e il divorzio viene siglato l’anno successivo.

Fonte: Getty Images

La coppia ha tre figlie: Maud Angelica, nata nel 2003, Leah Isadora, che arriva due anni dopo, ed Emma Tallulah nata nel 2008. Ari Behn, che per anni ha sofferto di depressione, è morto suicida il giorno di Natale del 2019.

In un’intervista rilasciata lo scorso marzo alla TV svedese, Martha Louise parla dell’ex marito Ari Behn e di come è stato difficile per lui stare sotto i riflettori.

Fonte: Getty Images

Dopo il loro matrimonio nel 2002, la Principessa racconta che il marito ha iniziato a non ricevere più buone recensioni del suo lavoro di scrittore, aggiungendo che: “La sua salute mentale dipendeva molto dalle critiche che riceveva dai media. Ma non dico che fosse colpa di qualcuno. È sempre il modo in cui si gestiscono le critiche. La stampa ha fatto autocritica dopo la sua morte, dicendo di essere stata forse un po’ dura nei suoi confronti, lui ha ricevuto solo critiche mentre in realtà era una persona molto gentile”.

Nel 2019, la Principessa si innamora di Durek Verrett e la coppia annuncia il fidanzamento il 7 giugno 2022 seguito da molte polemiche e da interviste nelle testate e nelle tv di tutto il mondo.

Secondo il sito ufficiale della Corona norvegese, attualmente, la Principessa vive con le figlie a Lommedalen, fuori Oslo. Dopo le nozze, Durek Verrett si trasferirà in Norvegia ed entrerà a far parte della famiglia reale senza avere un titolo, come ha riferito l’emittente statale norvegese NRK.

Una Principessa imprenditrice senza incarichi ufficiali

Come annunciato ufficialmente l’8 novembre 2022, la Principessa Martha Louise non svolge più incarichi ufficiali per la casa reale di Norvegia, ma è presidente del consiglio di amministrazione del Princess Märtha Louise’s Fund.

La fondazione è stata istituita il 15 settembre 1972 e il ricavato viene utilizzato per sostenere misure a beneficio dei bambini con disabilità. L’assegnazione delle sovvenzioni avviene ogni anno il 22 settembre, giorno del compleanno della Principessa.

Oggi Martha Louise gestisce diverse attività commerciali, tra cui la pubblicazione di libri, la vendita di abbigliamento e prodotti di bellezza.

Fonte: Getty Images

Già dai primi anni 2000, la Principessa inizia ad occuparsi di attività culturali, e in particolare della diffusione di fiabe tradizionali norvegesi, anche attraverso una serie di racconti andati in onda sulla televisione norvegese.

Nel gennaio 2002, la Principessa diventa una lavoratrice autonoma con i diritti e i doveri dei comuni cittadini e avvia attività professionali indipendenti nella sfera culturale e come terapista del metodo Rosen. La Principessa è tuttora autrice di numerosi libri e audiolibri e partecipa alla produzione di programmi televisivi per bambini.

Mentre suo fratello Haakon, da quando ha sposato Mette-Marit – ragazza madre che lavorava come cameriera – incarna la classica fiaba di “Cenerentola”, – Martha Louise, grazie alle sue scelte sentimentali e lavorative sta riscrivendo la fiaba, rendendola moderna e originale, in un “copione” che va ben oltre l’immaginazione.