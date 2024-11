La principessa Martha Louise e suo marito, lo sciamano Durek, “sono coperti di debiti”: l’indiscrezione

Fonte: IPA La principessa Martha e lo sciamano Durekk Verret

La principessa Martha Louise di Norvegia e suo marito, lo sciamano Durek, avevano conquistato le copertine dei tabloid per la loro storia d’amore da favola. Tuttavia, le ultime indiscrezioni che li riguardano hanno ben poco di romantico: la coppia, infatti, non avrebbe ancora saldato le spese relative alle nozze, e sarebbe coperta di debiti.

Martha Louise e Durek coperti di debiti: “Non hanno pagato il conto del matrimonio”

La scorsa estate il matrimonio della Principessa Martha Louise e dello sciamano americano Durek Verrett avevano suscitato molta curiosità, vista la differente estrazione sociale dei due sposi. Tuttavia, a tre mesi dal sì, emerge un’amara verità: pare che i due non abbiano ancora saldato il conto delle nozze, e che molti fornitori stiano ancora attendendo di ricevere il proprio pagamento. A confermarlo è il tabloid scandinavo Se og Hor.

Stando a quanto riporta il magazine, la cifra che la coppia dovrebbe versare ammonterebbe a più di un milione di kroner, ovvero 850000 euro. “Devo ammettere che non vedevamo l’ora di partecipare alle celebrazioni, e abbiamo preparato tutto a dovere. Il periodo successivo al sì, comunque, è diventato molto meno piacevole. Ci è sembrato come se la principessa fosse scappata senza pagare” ha rivelato uno dei professionisti coinvolti.

Anche l’Hotel Union, presso cui hanno soggiornato molti degli ospiti delle nozze, avrebbe avuto “lunghe discussioni” con il manager di Martha riguardo il conto finale. Altre compagnie che sarebbero in attesa di ricevere pagamenti sarebbero LYD AS, responsabile di luci e suono, ed un’altra piccola azienda locale. Il Daily Mail ha contattato i due neosposi che, ad oggi, non hanno ancora commentato la notizia.

Le nozze da favola di Martha Louise e Durek

La principessa 53enne Martha Louise, figlia di Re Harald, e suo marito Durek Verrett avevano celebrato il matrimonio in estate con una cerimonia faraonica sulle coste della Norvegia, nel piccolo villagio di Geiranger. Oltre alle tre figlie di Martha, nate da una precedente relazione, avevano partecipato all’evento anche la Principessa Victoria e il Principe Daniel di Svezia, insieme al Principe Carlo Filippo e a sua moglie Sofia. Tra gli ospiti delle nozze c’erano infine i genitori di Martha Louise, il Re e la Regina di Norvegia, e i suoi cognati il Principe Haakon e la Principessa Mette Marit.

La stilista norvegese Tina Steffenakk Hermansen aveva realizzato l’outfit della sposa, a cui la festeggiata aveva aggiunto una tiara di diamanti ricevuta per il suo 18esimo compleanno. La raffinata cena, preparata per circa 300 invitati, prevedeva anche ben 5 drink per ciascun ospite, tra cui un ricercato gin che aveva già creato non pochi problemi a Martha Louise. La Reale norvegese era stata infatti indagata per aver utilizzato il suo titolo nobiliare per fini commerciali, proprio per lanciare il drink. L’etichetta del liquore recitava infatti: “Abbiamo creato questo gin per il matrimonio della principessa Märtha Louise e Durek Verrett a Geiranger nell’agosto 2024”. Una mossa non proprio saggia, visto che ai Reali non è consentito utilizzare il proprio titolo con finalità di marketing. Una caduta di stile che, alla luce delle recenti indiscrezioni, appare ancora più grave.