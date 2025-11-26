Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Martha Louise di Norvegia e il marito sciamano in crisi finanziaria

Martha Louise di Norvegia e il Principe Harry d’Inghilterra vengono spesso paragonati per le loro vicende simili, come il matrimonio con partner dalla personalità controversa (Durek Verrett e Meghan Markle), le critiche pubbliche e il senso di estraneità rispetto alle proprie famiglie reali.

Entrambe le coppie hanno intrapreso percorsi di vita non convenzionali: Harry e Meghan si sono ritirati dal loro ruolo di working royal e anche Martha Louise ha abbandonato il suo ruolo all’interno della royal family.

Ora ad avvicinarli le rispettive finanze in crisi: i norvegesi hanno qualche problema di troppo, proprio come i Sussex.

Problemi economici per Martha Louise di Norvegia e il marito sciamano

La Principessa Martha Louise di Norvegia starebbe vivendo un momento finanziario complicato, che ricorda le difficoltà economiche affrontate da Harry e Meghan dopo il loro addio ai doveri reali. Secondo il quotidiano norvegese Netavissen, il patrimonio netto della figlia di Re Harald e della Regina Sonja sarebbe diminuito di oltre 9 milioni di corone tra il 2023 e il 2024, pari a circa 760.000 euro.

Martha Louise avrebbe visto scendere i suoi guadagni di quasi un terzo, fino a 20 milioni di corone in meno, circa 1,7 milioni di euro. Il fatturato delle sue attività sarebbe calato, da due milioni a 1,4 milioni di corone, a causa dei costi crescenti legati ai vari progetti imprenditoriali intrapresi lontano dalla ribalta reale.

Tra queste iniziative, l’azienda di abbigliamento Hést, di cui è comproprietaria, avrebbe visto aumentare il fatturato ma registrare un crollo dell’utile ante imposte, passato da 8,3 milioni a meno di mezzo milione di corone. Anche la società equestre H360 Norway sarebbe stata liquidata, così come Hest360 AS, entrambe a causa della scarsa redditività.

Martha Louise conserva il titolo di principessa, ma non percepisce più finanziamenti diretti dalla corona. Oggi convive con un mutuo di 20 milioni di corone e un nuovo prestito di 10 milioni per la sua casa a Bærum.

Una situazione che fa eco alle vicissitudini finanziarie di Harry e Meghan, pure loro costretti a reinventarsi economicamente dopo aver abbandonato il loro ruolo istituzionale, dimostrando quanto la libertà dai vincoli reali comporti il peso di nuove responsabilità economiche.

Harry e Meghan Markle costretti a licenziare per pagare il mutuo

Secondo la stampa americana, Harry e Meghan sarebbero stati costretti negli ultimi mesi a tirare la cinghia licenziando alcuni dipendenti. Pare che la coppia debba affrontare spese mostruose, a partire dal mutuo da 9,5 milioni di dollari (più di otto milioni di euro) per la villa di famiglia a Montecito, in California, che implicherebbe una manutenzione da 250mila euro all’anno.

In più, almeno fino ad oggi, i Duchi di Sussex si sarebbero dati alle spese pazze. Ad esempio, per il viaggio in Colombia, solo per la sicurezza, avrebbero sborsato quasi un milione di euro. E per l’istruzione della secondogenita Lilibet avrebbero scelto un asilo a Montecito da ben 60mila dollari l’anno (oltre 51mila euro).

L’ex attrice starebbe facendo la sua parte con contratti televisivi, prodotti di lifestyle e un’apparizione cinematografica. Harry, invece, starebbe attingendo ai suoi fondi privati.

Un anno fa, al compimento dei suoi 40 anni, ha beneficiato di un’altra importante fetta di eredità intestata a lui dalla bisnonna, la Regina Madre: soldi che si sono sommati a quella di sua madre Lady Diana (6 milioni e mezzo di sterline, passati a 10 al compimento dei 30 anni).

Nonostante questo, però, Harry e Meghan sarebbero considerati i poveri di Hollywood. I loro amici George Clooney, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres, che ormai da tempo sembrano snobbarli, risulterebbero infatti dieci volte più ricchi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!