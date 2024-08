Kate Middleton, ultime notizie: Harry e Meghan in Colombia mettono a rischio lo Stato

Il Principe Harry e Meghan Markle saranno sotto scorta per il loro tour di tre giorni in Colombia, ma il paese ha "un numero limitato di metodi per tenerli al sicuro"

Continuano i viaggi “istituzionali” di Harry e Meghan. La coppia di fuoriusciti dalla casa reale, dopo la Nigeria, visita la Colombia. Sono arrivati il 15 agosto, mentre la Corte in Inghilterra è attenta alle condizioni di salute della Principessa Kate e di Re Carlo. A lungo si è parlato di come le due parti divise della famiglia possano trovare un modo di riconnettersi, di comunicare di nuovo e, chissà, di trovare un posto a corte per Harry, il “figliol prodigo”. La verità però è che a tutto questo sembra opporsi il Principe William (ma anche la stessa Kate). Ora Harry e Meghan Markle sono arrivati in Colombia, in Sud America e sono ancora da indagare le conseguenze del loro arrivo sulla Casa Reale.

Harry e Meghan un “peso” per la Colombia

Il principe Harry e Meghan Markle stanno “mettendo un peso” sulla Colombia, che potrebbe avere difficoltà con “un numero limitato di metodi per tenerli al sicuro”, ha affermato un ex membro del Palazzo.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, che hanno appena visto dimettersi il loro capo di gabinetto, sono atterrati in Sud America, giovedì, per dare il via a un tour di quattro giorni su invito del Vicepresidente Francia Marquez. Nonostante alcuni elogi per la visita, molti studiosi e attivisti hanno mostrato “pura gioia e vibrazioni positive” alla visita dei reali di fama mondiale.

Secondo quanto riferito, i Sussex hanno una sicurezza privata per le loro visite a Bogotà, Cartagena e Cali. Ma con la Colombia soggetta a un allarme di viaggio degli Stati Uniti di “Livello 3”, che esorta i viaggiatori a “riconsiderare i viaggi” a causa di criminalità, terrorismo e rischi di rapimento, si prevede che il governo colombiano pagherà il conto per la sicurezza durante impegni di alto profilo.

“L’effetto dei viaggi di Harry e Meghan”

L’ex maggiordomo reale Anthony Cawdron, che lavorava al Blenheim Palace, ha detto: “Penso che ognuno di questi viaggi che intraprendono sembra avere l’effetto che le persone li interroghino di più. Stanno mettendo un peso su un paese che potrebbe avere un numero limitato di metodi per mantenerli al sicuro. Penso che sia una distrazione di cui Re Carlo non ha necessariamente bisogno, e abbiamo appena avuto Olimpiadi di successo e tutti salutano il Team GB, e tutti ne sono contenti.”

Ma per gli studenti colombiani socialmente attenti, il valore della loro visita era chiaro. Dopo un itinerario completo di incontro, saluto e consumo della cultura indigena, il principe Harry e Meghan hanno preso parte a un forum sul futuro digitale responsabile presso un’università di Bogotà.

Lì hanno parlato della vita in un mondo digitale e hanno avviato una discussione aperta con gli studenti, il vicepresidente del paese e la vincitrice del premio Nobel Maria Ressa. Una delle studentesse che ha avuto la fortuna di incontrare il Duca e la Duchessa ha condiviso la sua gioia sui social media.