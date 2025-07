IPA Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan Markle hanno deciso di cominciare una nuova vita insieme a Los Angeles ma, anche oltreoceano, sembra che i loro problemi e il loro modo di fare non sia per nulla cambiato. Quando i Duchi di Sussex vivevano ancora in Inghilterra, infatti, si è parlato spesso di alcune problematiche che avrebbero avuto con i loro dipendenti.

In molti avrebbero deciso di lasciare il loro posto di lavoro alle dipendenze della coppia proprio per il sopraggiungere di alcune divergenze, soprattutto con l’ex attrice americana, che è stata descritta come autoritaria e poco incline al dialogo. Anche in California i disaccordi con il proprio staff non sembrano essersi affievoliti e a ciò si sarebbero aggiunte anche delle difficoltà economiche, che avrebbero portato la coppia a decidere di licenziare alcuni dipendenti.

Harry e Meghan Markle, i nuovi licenziamenti

Harry e Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Corona Inglese a gennaio 2020, abbandonando così anche il loro ruolo da membri senior della royal family. Da allora i due hanno provato a ricostruirsi una vita, anche a livello economico, in California, dove adesso risiedono. Negli ultimi mesi la coppia reale ha perso sei dipendenti e, sembra che adesso abbiano deciso di procedere a dei nuovi licenziamenti, arrivando alla quota di 25 sembri dello staff che non collaborano più con loro da quando hanno lasciato l’Inghilterra, come svelato da una fonte a loro vicina e riportato da Page Six: “È la solita storia: cambiano il personale con la stessa rapidità con cui le persone normali consumano la carta igienica. Il latte dura più a lungo dei loro dipendenti”.

Sembra inoltre che i Duchi di Sussex abbiano scelto di licenziare parte del loro personale per cercare di tagliare le loro ingenti spese. L’ex attrice e il figlio del sovrano, infatti, avrebbero speso ben 14,6 milioni di dollari per acquistare la loro meravigliosa casa a Montecito e di questi avrebbero versato solo 5 milioni di dollari, mentre per i restanti 9,5 milioni di dollari sarebbe stato acceso un mutuo che ora peserebbe fortemente sulle tasche della coppia. Oltre ciò Harry d’Inghilterra e la moglie pagherebbero 288.000 di dollari all’anno come tassa annuale sulla loro proprietà.

Harry e Meghan Markle, le spese

Secondo le ultime indiscrezioni, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle avrebbero deciso di tagliare le loro spese, cominciando a mettere in pratica questa decisione con dei licenziamenti e il cambio degli addetti alla loro comunicazione. I Duchi di Sussex, infatti, avrebbero deciso di farsi consigliare da un’azienda esterna: “Dal punto di vista finanziario, è più economico assumere un’agenzia di pubbliche relazioni, rispetto a dover assumere personale a tempo pieno”.

Spesso si è parlato del fatto che la Duchessa di Sussex avrebbe difficoltà a costruire dei rapporti con il suo staff e una fonte vicina alla coppia avrebbe svelato cosa del carattere dell’ex attrice non andrebbe bene ai suoi dipendenti: “Sminuisce le persone, non accetta consigli. Sono entrambi pessimi nel prendere decisioni, cambiano idea spesso. Harry è una persona molto, molto affascinante, senza arie, ma è molto accomodante. E lei è semplicemente terribile”.