Martha Louise di Norvegia, il marito sciamano: “Tre dialisi alla settimana per sopravvivere”

Fonte: IPA Martha Louise di Norvegia e il marito Durek Verrett

Non è stata una vita facile quella di Durek Verrett, lo sciamano che un anno fa è convolato a nozze con Martha Louise di Norvegia, la figlia di Re Herald. Una coppia che ha subito attirato curiosità e l’uomo, 50 anni, è stato preso di mira da certa stampa norvegese. Stufo della situazione il diretto interessato ha deciso di intervenire svelando anche la sua lotta quotidiana: da tempo è costretto a sottoporsi alla dialisi per riuscire a condurre una vita normale.

La dialisi del marito di Martha Louise di Norvegia

Durek Verrett, marito della Principessa Martha Louise di Norvegia, è stato costretto a rivelare informazioni sulla sua salute: è costretto a sottoporsi alla dialisi tre volte a settimana “solo per sopravvivere” dopo essere stato “preso di mira” da un’agenzia di stampa norvegese. Questo trattamento rimuove le scorie e l’eccesso di liquidi e viene generalmente utilizzato quando i reni non funzionano bene.

Durek ha dichiarato di essere stato vittima di due violazioni da parte del media norvegese Se og Hor: prima per aver pubblicato una sua foto di nudo senza il suo consenso, poi per aver diffuso false accuse di abusi.

“Ho subito il trapianto di rene diversi anni fa. Ora mi sottopongo a dialisi tre volte a settimana solo per restare in vita. Questi attacchi non mi hanno solo ferito emotivamente. Hanno reso la lotta più dura”, ha detto.

“Negli ultimi anni sono stato preso di mira senza sosta dai media norvegesi, in particolare da Se og Hør. Sono stato ritratto in modi che hanno danneggiato profondamente la mia salute, il mio carattere, la mia reputazione, la mia attività e le persone che amo, la mia famiglia e i miei amici”, ha fatto sapere lo sciamano nella sua lunga dichiarazione condivisa sui social.

“Oggi, dopo mesi di revisione, il Comitato norvegese per la stampa professionale (PFU) ha ufficialmente stabilito che Se og Hør ha violato l’etica della stampa per ben due volte. Violazione 1: hanno pubblicato una mia foto privata e nuda senza il mio consenso, sostenendo falsamente che fosse già pubblica. Non lo era. È stata rubata e venduta da qualcuno di cui una volta mi fidavo”.

“Violazione 2: hanno diffuso una falsa accusa di abuso basandosi esclusivamente su Joakim Boström come fonte, senza prove, senza testimoni, senza verifica dei fatti – ha aggiunto Verrett – Voglio essere chiaro: non ho mai aggredito nessuno. Questo include il mio manager svedese di allora, Joakim Boström. L’accusa era falsa, maligna e strategicamente programmata per ferire me e le persone che amo.

Durek ha assicurato che le bugie su di lui sono state raccontate da familiari con cui non ha mai avuto rapporti, ex partner, ex amici, nonché da una “guida del benessere che si è trasformato in un opportunista affamato di media”. Insomma, tutte “persone con vendette personali e qualcosa da guadagnare“.

La precaria salute del marito di Martha Louisa di Norvegia

Lo scorso agosto, subito dopo il matrimonio con la Principessa Martha Louisa, Durek Verrett aveva parlato del suo precario stato di salute: “Ho avuto molti problemi di pressione sanguigna e sono stato incline alle infezioni fin da bambino. Ho vissuto in paesi come Israele durante le guerre e ho subito abusi fisici da bambino: molti di questi elementi hanno distrutto il mio sistema”.

Le cose sono poi peggiorate per Durek quando, a 28 anni, ha sofferto di insufficienza renale. “Il mio corpo non ce l’ha fatta più. Sono finito in ospedale dove ho avuto un’esperienza di pre-morte. Sono andato in crisi sette volte e l’ottava volta il medico mi ha riportato in vita. Sono stato in coma farmacologico per due mesi, poi sono stato in dialisi per otto anni”.

Durek è stato poi accudito e supportato dalla devota sorella Angela, che nel 2012 ha donato uno dei suoi reni al fratello.