Fonte: IPA Martha Louise di Norvegia e Durek Verrett

La Norvegia è pronta per uno degli eventi più attesi dell’anno: il matrimonio Reale tra la Principessa Martha Louise, sorella maggiore del principe ereditario Haakon, e Durek Verrett, un noto sciamano statunitense. Queste nozze non sono solo l’unione tra due persone, ma rappresentano anche uno strano incontro tra due mondi, quello della più antica nobiltà europea e quello della spiritualità alternativa, incarnata da Durek Verrett.

Il fidanzamento e l’amore dichiarato pubblicamente

La storia d’amore tra Martha Louise, 52 anni, e Durek Verrett, 49 anni, è stata resa pubblica nel maggio 2019, suscitando un grande interesse mediatico. Martha, già madre di tre figlie nate dal suo precedente matrimonio con il defunto scrittore Ari Behn, ha trovato in Durek un partner che ha definito come qualcuno che “la vede e riconosce il suo potenziale più alto”.

Questo legame profondo è culminato nel fidanzamento ufficiale, annunciato nel giugno 2022. La Principessa, in quell’occasione, ha condiviso sui social media una splendida foto della coppia, in cui l’anello di fidanzamento con diamanti e smeraldi spiccava in tutta la sua bellezza. L’annuncio di Martha Louise è stato accompagnato da parole che esprimevano la sua gioia e gratitudine per aver trovato in Durek un compagno con cui può essere vulnerabile e crescere.

La scelta della location

Il luogo scelto per il matrimonio è il fiordo di Geiranger, una delle meraviglie naturali più affascinanti della Norvegia, inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. La Principessa ha spiegato su Instagram che la scelta di questo luogo non è stata casuale: Geiranger rappresenta per lei un luogo ricco di storia e bellezza naturale, un posto perfetto per celebrare l’amore in un ambiente che unisce i suoi cari e le intense esperienze naturalistiche tipiche del fiordo. Questo scenario romantico è il contesto in cui si svolgeranno i festeggiamenti, dal 29 al 31 agosto 2024, con un programma ricco di eventi che riflette sia la tradizione che l’innovazione.

Il programma delle nozze

I festeggiamenti per il matrimonio Reale sono iniziati giovedì 29 agosto 2024 con una festa di benvenuto presso l’Hotel 1904, situato nel cuore della città di Ålesund. Il dress code per la serata era “sexy e cool”, un’indicazione che suggerisce un’atmosfera rilassata e moderna, in contrasto con la tradizionale formalità delle cerimonie Reali. Il giorno successivo, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di fare una gita in barca lungo il fiordo di Geiranger, per poi partecipare a una festa pre-matrimoniale a tema latinoamericano presso l’Hotel Union. Questo evento, con il suo tema vivace e colorato, riflette l’influenza multiculturale portata da Durek Verrett e il desiderio della coppia di celebrare la diversità culturale.

Il momento clou del matrimonio si tiene sabato 31 agosto, con la cerimonia nuziale celebrata presso lo storico Hotel Union nel villaggio di Geiranger. Il parroco Margit Lovise Holte avrà l’onore di sposare la coppia, mentre il pastore Michael B. Beckwith, noto per la sua apparizione nel podcast Super Soul di Oprah Winfrey, darà un saluto speciale. La cerimonia sarà seguita da un pranzo di nozze e da un ricevimento serale, che promette di essere un evento di grande eleganza e stile.

Il significato del matrimonio per Martha Louise

Questo matrimonio rappresenta un momento importante per Martha Louise, non solo dal punto di vista personale ma anche pubblico. Dopo aver rinunciato al suo titolo e agli incarichi reali nel 2022, ricordando in parte l’uscita dalla vita Reale del Duca e della Duchessa del Sussex, la Principessa ha voluto mantenere un profilo più discreto, concentrandosi sulla sua vita privata e sulle sue passioni. Nonostante ciò, rimane in buoni rapporti con la sua famiglia, che sarà presente al matrimonio al completo, inclusi il re Harald, la regina Sonja, il principe ereditario Haakon e la principessa ereditaria Mette-Marit. La partecipazione dei membri della famiglia Reale norvegese testimonia l’importanza del legame familiare e il rispetto per le scelte di Martha Louise.

Le tre figlie di Martha, Maud, Leah ed Emma, nate dal suo primo matrimonio, avranno un ruolo speciale nel corteo nuziale, dimostrando l’unità della famiglia nonostante i cambiamenti avvenuti negli anni.

Il dress code

Come si addice a un matrimonio Reale, l’evento sarà caratterizzato da un’eleganza senza tempo. Gli abiti e i gioielli della sposa sono stati tenuti segreti fino all’ultimo momento, alimentando la curiosità degli appassionati di moda e dei media. Tuttavia, è probabile che Martha Louise scelga di affidarsi a uno stilista norvegese, come fece nel suo primo matrimonio con Ari Behn, quando indossò un abito disegnato da Wenche Lyche.

Non è escluso che la Principessa possa anche indossare una tiara, ripetendo il gesto di 22 anni fa, quando scelse la replica della tiara di perle della Regina Maud, un cimelio di Famiglia di grande valore simbolico. Per quanto riguarda il dress code degli ospiti, le donne sono incoraggiate a indossare lunghi abiti da ballo, mentre agli uomini è stato chiesto di presentarsi in tight.

Il significato del matrimonio per la Norvegia

Il matrimonio tra Martha Louise e Durek Verrett rappresenta un evento di portata internazionale, che non solo celebra l’amore tra due persone, ma simboleggia anche un ponte tra culture e tradizioni diverse. La scelta di Durek, uno sciamano con una visione del mondo alternativa, come compagno di vita, riflette il coraggio di Martha Louise di abbracciare l’innovazione e la diversità, pur mantenendo un forte legame con le sue radici e la sua famiglia.

Per la Norvegia, questo matrimonio è un’occasione per mostrare al mondo la bellezza del suo paesaggio e la ricchezza della sua cultura, oltre che per celebrare i valori della famiglia, dell’amore e dell’accoglienza delle differenze. In un mondo sempre più globalizzato, il matrimonio di Märtha Louise e Durek Verrett diventa un simbolo di come le tradizioni possano evolvere, accogliendo nuove influenze senza perdere la propria identità.