Fonte: IPA Martha Louise di Norvegia, le foto delle nozze con lo sciamano Durek Verrett

Dopo le nozze tra la Principessa Märtha Louise di Norvegia e Durek Verrett, celebrate il 31 agosto presso l’Hotel Union di Geiranger, una sola curiosità aleggia tra chi ha assistito al matrimonio più particolare della storia dei Reali scandinavi. Durek sarà trattato con un titolo Reale? Nonostante l’unicità dell’evento e la presenza di membri della Famiglia Reale norvegese, appare improbabile che lo “sciamano di sesta generazione” americano venga riconosciuto come Principe o riceva un titolo ufficiale.

Che titolo potrebbe avere il marito di Märtha Louise di Norvegia

La corte Reale di Norvegia ha già affrontato questa questione nell’autunno del 2022, quando era stato chiarito che Durek Verrett, pur entrando formalmente a far parte della Famiglia Reale attraverso il matrimonio, non riceverà alcun titolo Reale. Questo è in linea con una tradizione consolidata per i consorti che sposano membri della Famiglia Reale norvegese senza un ruolo diretto nella Monarchia. La Corte ha dichiarato che Durek non rappresenterà la Casa Reale e non avrà alcun titolo, seguendo un precedente stabilito con i mariti delle sorelle del re Harald, Erling Lorentzen e Johan Martin Ferner, nonché con Ari Behn, il primo marito della Principessa Märtha Louise.

Lorentzen e Ferner, rispettivamente coniugi della defunta Principessa Ragnhild e della Principessa Astrid, non hanno mai ottenuto titoli, nonostante il loro matrimonio con esponenti della Famiglia Reale. Allo stesso modo, Ari Behn, pur avendo sposato la Principessa Märtha Louise nel 2002, non ha mai ricoperto un ruolo ufficiale o ricevuto un titolo. Anche se la Principessa ha mantenuto il suo status, il suo ex marito ha vissuto lontano dagli incarichi pubblici legati alla Monarchia, esattamente come sarà per Durek Verrett.

Il significato del matrimonio della Principessa con uno sciamano

Il matrimonio tra Märtha Louise e Durek è un segno dei tempi moderni, in cui le unioni tra membri della nobiltà e persone comuni – o in questo caso, uno sciamano con un vasto seguito – non implicano necessariamente un passaggio automatico ai titoli o ai ruoli tradizionali della Monarchia. Infatti, questo caso riflette una tendenza più ampia osservata in altre Famiglie Reali europee, nelle quali i consorti di sangue non Reale non sempre ricevono riconoscimenti formali. Un esempio recente è quello di Marius Borg Høiby, figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit da una relazione precedente, che non ha ricevuto un titolo o un ruolo Reale dopo il matrimonio della madre con il principe ereditario Haakon.

Un altro aspetto importante da considerare è che Märtha Louise ha già rinunciato al suo ruolo attivo all’interno della Monarchia. Nel novembre 2022, la Principessa ha fatto un passo indietro per perseguire i suoi interessi personali e commerciali, che includono il suo lavoro con Durek. Ciò ha ulteriormente ridotto la probabilità che il suo nuovo marito venga coinvolto nelle questioni ufficiali della Casa Reale.

Il ruolo di Durek Verrett

È importante anche sottolineare che, sebbene Durek non riceverà un titolo, sarà comunque riconosciuto come parte della Famiglia Reale norvegese. Potrebbe partecipare a eventi familiari, come specificato dalla Corte, ma senza il ruolo ufficiale che spesso si associa ai consorti Reali. Questo equilibrio tra vita pubblica e privata permette alla coppia di mantenere la propria autonomia, soprattutto considerando che Durek ha una carriera pubblica come sciamano e un seguito notevole a livello internazionale.

Un altro punto di riflessione riguarda il contesto norvegese. La Monarchia norvegese ha sempre adottato un approccio meno formale rispetto ad altre Monarchie europee. Il re Harald e la regina Sonja, ad esempio, hanno accolto il matrimonio della figlia con Durek, nonostante le polemiche pubbliche e mediatiche sullo stile di vita e le credenze dell’allora futuro marito della principessa. Questo approccio riflette l’apertura e la modernità della famiglia Reale, pur mantenendo le tradizioni legate alla gestione dei titoli.