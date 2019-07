Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: storia finita. E spunta l’ombra di Scamarcio

editato in: da

La storia fra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è arrivata nuovamente al capolinea e dietro la rottura ci sarebbe l’ombra di Riccardo Scamarcio.

A rivelarlo è il settimanale Oggi, secondo Alberto Dandolo la coppia si sarebbe lasciata dopo un breve ritorno di fiamma e la causa sarebbe proprio l’attore pugliese, migliore amico del cantante delle Vibrazioni.

Clizia e Francesco, sposi dal 2015 e genitori della piccola Nina, avevano annunciato l’addio qualche tempo fa, salvo poi fare un passo indietro. La coppia era riuscita a ritrovarsi e su Instagram aveva annunciato un nuovo inizio, fatto d’amore e comprensione.

“Ricominciare per scrivere una nuova storia – avevano confessato in un post – lasciandosi alle spalle il passato e disegnando un nuovo presente! Le paure sono vecchi orpelli, la bellezza é il nuovo incipit. Amare ed essere amati è sempre una gran forma di coraggio nuova pelle”.

A quanto pare però il ritorno di fiamma non ha funzionato e dopo 4 mesi l’influencer e il cantante si sono separati definitivamente. A svelare la scelta è stata Clizia Incorvaia, che su Instagram ha pubblicato un post dedicato alla fine del suo matrimonio.

“Ogni matrimonio vorrebbe un happy end – ha scritto -, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale. Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi) ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di famiglia ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste”.

Ai follower che le parlavano di Francesco Sarcina, Clizia ha risposto in modo molto diretto. “Scusate, non mi interessa sapere la vita privata del mio ex marito – ha detto -. Sia chiaro, non sto con il sig. Sarcina e mi dissocio dalla sua linea di condotta e di vita. Dopo ciò spero davvero di essere stata chiara”. Sottolineando di essere stata lei a mettere fine alla relazione “in maniera molto serena”.