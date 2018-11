“Grazie per l’amore donato”: è finita tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

editato in: da

Quando finisce un amore, non è sempre facile e scontato, soprattutto a caldo, riuscire ad essere razionali e vedere il “bello nonostante tutto”. È invece più facile lasciarsi trasportare dalla rabbia e dall’impulsività, dicendo o scrivendo cose di cui sarà facile pentirsi.

Non è caduta n questo cliché la blogger e show girl Clizia Incorvaia, che nel dare l’annuncio della fine del suo amore e matrimonio con il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina, è riuscita a scrivere un post di ringraziamento, anziché di rabbia o delusione. Ringraziandolo per tutto “il bello che c’è stato e l’amore donato“, per la meravigliosa figlia avuta insieme e – unica frecciatina- per tutto quello di cui si sono preclusi, che avrebbero potuto essere e non sono stati.

D’altronde in soli 5 anni di relazione, la coppia aveva bruciato le tappe: le nozze nel 2015, in Sicilia (un matrimonio all’americana, davanti al mare e a 260 invitati, tra archi nuziali ricoperti di fiori bianchi e bolle di sapone), con Clizia incinta di 7 mesi, la nascita di Nina, la partecipazione insieme a Pechino Express nel 2016. E nonostante avessero dichiarato di fare l’amore tutti i giorni, di aver deciso di prendere una baby sitter tutte le sere per non perdersi come coppia e continuare a ritagliarsi dei momenti e spazi tutti per loro, l’amore è arrivato al capolinea.

Come, perché o per colpa di sì, ancora non si sa. Quel che conta, è il rispetto e l’affetto rimasti, almeno sulla carta. A giudicare dal post pieno di sentimento della Incorvaia.