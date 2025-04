Valerio Scanu: “Le parole hanno un grande potere. Basta poco per darti la carica o distruggerti”

Fonte: Serafino Giacone Valerio Scanu

Ad un anno dall’uscita di Presente, Valerio Scanu è tornato in radio con Solo con una parola (NatyLoveYou/ADA Music Italy), brano presentato nella puntata finale della trasmissione Ora o mai più condotta da Marco Liorni su Rai 1 in prima serata.

Valerio Scanu ci ha raccontato di Solo con una parola, un brano intenso che vuole essere un viaggio introspettivo tra le sfumature delle emozioni temporali ed autentiche che contraddistinguono la vita e ne caratterizzano la forza dirompente attraverso i sentimenti. Un brano sulla vita e intorno alla vita in cui Valerio si cimenta anche come autore, insieme a Elio De Pasquale.

Il tuo nuovo singolo s’intitola Solo con una parola. Quanto è importante, secondo te, la parola detta al momento giusto?

Moltissimo. Le parole hanno un grande potere, possono essere costruttive o distruttive. A volte basta pochissimo per dare una carica incredibile o, al contrario, per demotivare. Le parole vanno usate con consapevolezza.

Com’è nato questo brano?

L’idea è nata dal compositore, ma ho partecipato alla scrittura del testo. È partito tutto dalla musica, poi è arrivato il tema. Volevamo raccontare qualcosa di essenziale, come l’abbandono del superfluo, il ritorno a ciò che conta davvero nella vita.

Hai presentato il brano alla finale di Ora o mai più. Che esperienza è stata?

Una bella esperienza, intensa e completa. È stato bello confrontarsi con esperti del settore e cantare con un’orchestra dal vivo. Una bella vetrina.

Un’altra esperienza televisiva importante per te è stata Tale e Quale Show, dove hai trionfato. Quanto ti sei divertito?

Tantissimo! È una delle esperienze più belle che ho fatto in tv. Mi ha permesso di esprimermi come performer a tutto tondo.

A proposito di performance: a Tale e Quale Show ti abbiamo visto imitare e interpretare diversi personaggi, sei anche un ottimo ballerino, spettacolare il tuo video su Instagram dove balli la samba. Hai mai pensato al teatro o al cinema?

Sì, mi piacerebbe molto, ma non saprei da dove cominciare o a chi rivolgermi. È un mondo che mi affascina.

Capitolo Sanremo: pensi mai a un ritorno?

Ogni tanto ci penso, sì. Ma bisogna trovare il momento giusto… e anche il brano giusto.

Hai seguito il Festival di Carlo Conti quest’anno?

A grandi linee sì. Ma sinceramente non c’è stato nulla che mi abbia fatto saltare dalla sedia.

Cosa ascolti solitamente?

Dipende dal periodo, ma uno degli artisti che ascolto di più è Antonio José.

Oltre al nuovo disco, quali progetti hai in cantiere?

Sicuramente il tour estivo, sarò in giro a portare la mia musica dal vivo.

E in tv?

Sì, continuo a partecipare come ospite in varie trasmissioni. Spesso sono anche da Caterina Balivo [a La volta buona ndr], con cui mi trovo molto bene. Lei è sempre molto carina con me, per cui non posso che parlarne bene.

Sui social hai un grande seguito. Cosa ti chiedono più spesso i fan?

Principalmente mi chiedono più musica, più esibizioni. A volte si chiedono perché in certe trasmissioni non canto, ma non sempre il contesto è adatto per presentare un singolo.