BAFTA 2025, la lista completa delle nomination

Fonte: IPA Selena Gomez e Zoe Saldana, candidate ai "BAFTA 2025" con "Emilia Pérez"

I BAFTA Awards rappresentano uno degli eventi più prestigiosi e attesi del panorama cinematografico mondiale, capaci di celebrare il meglio del grande schermo e rendere omaggio ai volti e alle menti creative che hanno conquistato il pubblico. L’edizione 2025 è ormai alle porte e, a un mese dall’evento, sono state finalmente svelate le nomination per le ambite categorie. Scopriamo insieme chi si contenderà i premi quest’anno.

“BAFTA 2025”, i film in testa nelle nomination

La cerimonia dei BAFTA Film Awards si terrà il prossimo 16 febbraio nella suggestiva cornice della Royal Festival Hall di Londra. A guidare la serata sarà il carismatico David Tennant, pronto a condurre il pubblico in un viaggio tra le eccellenze del cinema contemporaneo.

Nonostante i recenti incendi a Los Angeles abbiano costretto eventi di peso come gli Oscar e i Critics Choice Awards a rivedere le loro date, i BAFTA rimangono, almeno per il momento, saldi nel loro tradizionale appuntamento.

Quest’anno, a dominare le nomination sono i film Conclave ed Emilia Pérez, rispettivamente con 12 e 11 candidature. Accanto a loro spiccano anche titoli di grande rilievo come Anora, The Brutalist e A Complete Unknown, un attesissimo biopic in cui Timothée Chalamet veste i panni di Bob Dylan. Tutte queste pellicole, oltre a essersi distinte in varie categorie, competono anche per il prestigioso premio come Miglior Film.

“BAFTA 2025”, tutte le nomination

Ecco la lista completa delle nomination per i BAFTA 2025:

Miglior film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Miglior regista

Anora — Sean Baker

The Brutalist — Brady Corbet

Conclave — Edward Berger

Dune: Parte Due — Denis Villeneuve

Emilia Pérez — Jacques Audiard

The Substance — Coralie Fargeat

Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Saoirse Ronan – The Outrun

Miglior attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

Sebastian Stan – The Apprentice – Alle origini di Trump

Miglior attrice non protagonista

Selena Gomez – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice – Alle origini di Trump

Miglior sceneggiatura originale

Anora

The Brutalist

Kneecap

A Real Pain

The Substance

Miglior sceneggiatura non originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior film britannico

Bird

Blitz

Conclave

Il gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

Miglior debutto britannico (sceneggiatore, regista o produttore)

Hoard – Luna Carmoon (regista e sceneggiatrice)

Kneecap – Rich Peppiatt (regista e sceneggiatore)

Monkey Man – Dev Patel (regista)

Santosh – Sandhya Suri (regista e sceneggiatrice), James Bowsher (produttore), Balthazar de Ganay (produttore)

Sister Midnight – Karan Kandhari (regista e sceneggiatore)

Miglior film in lingua straniera

Amore a Mumbai

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

Kneecap

La leggenda del fico sacro

Miglior documentario

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Miglior film d’animazione

Flow

Inside Out 2

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

Il robot selvaggio

Miglior film per bambini e famiglie

Flow

Kensuke’s Kingdom

Wallace & Gromit – Le piume della vendetta

Il robot selvaggio

Miglior casting

Anora

The Apprentice – Alle origini di Trump

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

Miglior fotografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Nosferatu

Miglior montaggio

Anora

Conclave

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Kneecap

Migliori costumi

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

Miglior make up & hair

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Miglior colonna sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Nosferatu

Il robot selvaggio

Miglior scenografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Parte Due

Nosferatu

Wicked

Miglior sonoro

Blitz

Dune: Parte Due

Il gladiatore II

The Substance

Wicked

Migliori effetti visivi

Better Man

Dune: Parte Due

Il gladiatore II

Il regno del pianeta delle scimmie

Wicked

Miglior corto d’animazione britannico

Adiós

Mog’s Christmas

Wander to Wonder

Miglior corto britannico

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

EE Rising Star Award (scelto dal pubblico)

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan