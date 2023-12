Mamma ho perso l’aereo, dopo 33 anni la reunion tra Kevin e ‘sua madre’

Fonte: IPA Macaulay Culkin e Catherine O'Hara

Sono trascorsi ormai 33 anni da quando uno dei cult natalizi per eccellenza approdava al cinema: era il 1990 quando il mondo si appassionava alle avventure del piccolo Kevin McCallister in ‘Mamma ho perso l’aereo‘. Una pellicola che ha segnato un’intera generazione, e che oggi ha ritrovato i due protagonisti di nuovo insieme per un evento speciale: Catherine O’Hara e Macaulay Culkin si sono incontrati in occasione del conferimento della stella sulla Walk of Fame per quest’ultimo. E il tempo sembra non essere passato.

L’incontro tra Catherine O’Hara e Macaulay Culkin

Sul grande schermo vestivano rispettivamente i panni del piccolo Kevin e della sua mamma ‘sbadata’ che lo aveva dimenticato a casa durante le vacanze di Natale; ma anche nella vita reale Macaulay Culkin e Catherine O’ Hara hanno uno splendido rapporto, che non sembra risentire lo scorrere del tempo. A 33 anni dall’uscita di ‘Mamma ho perso l’aereo’, i due attori si sono rincontrati a Los Angeles: e mentre Macaulay riceveva la sua ambita stella sulla Walkf of Fame, Catherine lo ammirava, con un orgoglio quasi ‘materno’.

Il bambino dallo sguardo vivace che terrorizzava due ladri intenzionati a svaligiare il suo appartamento ha lasciato spazio ad un uomo di 43 anni, papà di due splendidi bambini. Ma se Macaulay Culkin appare decisamente diverso rispetto agli anni ’90, per Catherine la differenza più rivelante pare essere il colore di capelli: mentre nella pellicola cult l’avevamo ammirata con una fiammeggiante chioma rossa, oggi la ritroviamo biondissima.

E’ stata proprio lei a pronunciare il tradizionale discorso in omaggio di Macaulay quando quest’ultimo ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame: “Mamma ho perso l’aereo è stato, è e sarà sempre un grande successo globale…ma il motivo per cui le famiglie di tutto il mondo continuano a guardare quel film ancora oggi anno dopo anno è soltanto Macaulay Culkin”, ha ricordato l’attrice. “Hai fatto uno splendido lavoro, e so che hai lavorato molto duramente. Ma sei riuscito a far sembrare la recitazione la cosa più naturale del mondo. Macaulay, congratulazioni: meriti davvero la tua stella sulla Hollywood Walk of Fame. E grazie per aver incluso in questo momento anche me, la mamma che ti ha lasciato a casa non una ma ben due volte” ha concluso Catherine prima di stringere in un abbraccio commosso il suo collego.

La nuova vita di Macaulay Culkin

Bambino prodigio del cinema negli anni ’90, grazie a pellicole come ‘Mamma ho perso l’aereo’ e ‘Richie Rich’, Macaulay Culkin ha vissuto un lungo periodo lontano dalle scene, segnato da problemi di dipendenza. Oggi l’attore ha ritrovato la felicità accanto alla compagna Brenda Song, con cui ha avuto due splendidi bambini.

Proprio alla sua dolce metà, il divo ha voluto dedicare il suo discorso di ringraziamento: “Vorrei ringraziare Brenda. Sei assolutamente incredibile in tutto. Sei la miglior persona che io abbia mai incontrato. E dopo la nascita dei nostri due bambini, sei diventata una delle mie tre persone preferite al mondo” ha scherzato Macaulay, che nonostante gli anni ha conservato lo stesso humor dell’indimenticabile Kevin McCallister.