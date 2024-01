Ascolti tv del 10 gennaio: Mamma ho perso l’aereo, il Milan o la Rai

Torna su Italia 1 "Mamma ho perso l'aereo". Su Canale 5 il Milan scende in campo per la Coppa Italia. E Rai 1 risponde col film "Gifted – Il dono del talento"

Fonte: Getty Images Macaulay Culkin in "Mamma ho perso l'aereo": ascolti tv del 10 gennaio 2024

Gifted – Il dono del talento è il film con cui mercoledì 10 gennaio Rai 1 sfida in prima serata la partita di Coppa Italia, Milan-Atalanta, trasmessa su Canale 5.

Su Rai 1 Chris Evans, Mckenna Grace e Lindsay Duncan sono i protagonisti del film, diretto da Marc Webb, Gifted – Il dono del talento, che racconta la storia della piccola Mary Adler, cresciuta sotto le cure dello zio Frank, single e fratello della madre, deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A soli sette anni, Mary dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica, destando l’interesse di preside e insegnanti.

Invece su Italia 1 va in onda un grande classico, Mamma ho perso l’aereo con Macaulay Culkin, ideale per una serata di divertimento e relax. Rai 3 propone invece il documentario Le Frecce Tricolori, mentre su Rete 4 torna l’appuntamento con Mario Giordano e il suo Fuori dal coro.

Prima serata, ascolti tv del 10 gennaio: la partita stravince

Su Rai 1 Gifted – Il dono del talento incolla al piccolo schermo 3.233.000 spettatori pari al 17% mentre su Canale 5 la partita di Coppa Italia, Milan-Atalanta piace a .433.000 spettatori con uno share del 21.4%; su Rete 4 Fuori dal Coro raggiunge 1.120.000 spettatori (7.6%) , su Rai 3 Le Frecce tricolore interessa a 873.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia 1 Mamma ho perso l’aereo appassiona 1.512.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai 2 The Swarm – Il Quinto giorno ottiene 740.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Una giornata particolare – L’Omicidio di Giulio Cesare interessa 957.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 Autumn in New York piace a spettatori con il. Sul Nove The legend of Zorro registra 356.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 10 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti segna 4.840.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi gioca con 5.578.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.625.000 spettatori pari al 16.8%. Su Rai2 TG2 Post sigla 596.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Coppa Italia Live realizza un ascolto medio di 1.403.000 spettatori (6.5%) e Freedom Pills sigla 741.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.546.000 spettatori (7.1%) e Un Posto al Sole interessa 1.906.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 749.000 spettatori pari al 3.4%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.526.000 spettatori (6.9%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 452.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? piace a 708.000 spettatori (3.2%).

Il preserale, dati del 10 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.327.000 spettatori pari al 20.2%, mentre L’Eredità ha conquistato 4.383.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.420.000 spettatori (15.6%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.299.000 spettatori (17.8%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta sui 335.000 spettatori e il 2.2%, Castle raccoglie 335.000 spettatori e il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.540.000 spettatori pari al 12.8%. Blob segna 1.309.000 spettatori pari al 6.1% e Via dei Matti n°0 raggiunge 1.197.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori 629.000 spettatori (3%). Su La7 Padre Brown raduna 151.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 337.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Xmas Special è scelto da 414.000 spettatori (2.1%).