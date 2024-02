Emilia Clarke premiata dal Principe William: il motivo da Westeros a Windsor

Importante riconoscimento per la famosa Daenerys di Game of Thrones e la madre Jenny

Fonte: IPA Emilia Clarke con la madre premiata dal Principe William

Dal mondo di Westeros di Game of Thrones al castello dei Windsor: importante traguardo per Emilia Clarke, attrice nota ai più per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie tv conosciuta in Italia anche come Il Trono di Spade. La star, insieme alla madre Jenny, ha ricevuto dal Principe William il prestigioso MB per la sua fondazione a sostegno dei pazienti con problemi neurologici. L’erede al trono è tornato ad i suoi impegni reali dopo una breve pausa per stare accanto alla moglie Kate Middleton, ora alle prese con una lunga convalescenza dopo l’operazione all’addome.

Perché Emilia Clarke è stata premiata dal Principe William

Emilia Clarke è volata al castello di Windsor dove ha incontrato il Principe William, che l’ha omaggiata con l’MBE. Ora l’attrice è ufficialmente Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, titolo che viene assegnato a coloro che si sono distinti con progetti di valore in campo sociale o filantropico.

In collaborazione con sua madre Jenny, Emilia ha dato vita all’associazione SameYou, il cui obiettivo è sostenere e aiutare coloro che soffrono di patologie cerebrali e neurologiche. Patologia che la Clarke conosce molto bene visto che nel 2011 e nel 2013 è stata colpita da due aneurismi e ad oggi ha una parte del cervello che non funziona più.

Nonostante questo, riesce a vivere normalmente la sua vita e spera che con l’associazione possa dare forza a tutti coloro che affrontano esperienze come la sua. “Sua Altezza Reale William è stato semplicemente delizioso e ci ha messo subito a nostro agio”, ha dichiarato Emilia Clarke dopo l’incontro con il Principe di Galles.

Emilia ha ammesso che gestire un ente di beneficenza “è una delle cose più difficili” ma ricevere un premio del genere le ha dato “la giusta spinta”. “Ci sono momenti in cui sembra una strada in salita e non pensi di raggiungere la cima in nessun momento”, ha spiegato. “Ci sono molti momenti bui come questi quando gestisci un ente di beneficenza, e parlo a nome della maggior parte delle persone che gestiscono un ente di beneficenza che si sentono allo stesso modo. Quindi ottenere qualcosa del genere… ti dà una tale spinta di energia e slancio“, ha aggiunto.

Per l’occasione Emilia Clarke ha sfoggiato un look bon-ton firmato Chanel. Più precisamente un classico completo in tweed simbolo della maison francese; un modello dal mood vintage ispirato agli anni ’50 con gonna midi scampanata e giacca crop con bottoni gioiello, tutto color panna con dei ricami tono su tono in rilievo. Décolleté neri con tacco e cristalli sulla punta, un maxi nastro nero per legare i capelli in una coda di cavallo bassa e micro orecchini scintillanti: che incanto!

Piccola curiosità: il Principe William e la moglie Kate Middleton sono grandi fan di Game of Thrones. La coppia ha rivelato in passato di aver guardato tutte le stagioni della serie, tra le più premiate e seguite della storia della tv, mentre mangiava cibo da asporto e indossava “abiti comodi”. Nel 2014, invece, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno vistato una parte del set de Il Trono di Spade allestito nell’Irlanda del Nord.