Scentscaping, cos’è la tendenza delle fragranze matrimoniali

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Come realizzare lo scentscaping

Tra i cinque sensi, l’olfatto è quello più in grado di generare ricordi vividi e potenti: pensando all’infanzia, vi torneranno sicuramente alla mente il profumo dei dolci sfornati dalla nonna, o quello degli aranci nel giardino della scuola. Per questo motivo, anche nel giorno del matrimonio potrebbe rivelarsi una scelta vincente scegliere una fragranza speciale per la cerimonia, regalando agli invitati un’esperienza sensoriale senza paragoni.

Questa pratica, nota come scentscaping, può essere realizzata in diverse modalità: inviti profumati, diffusori nascosti, fragranze personalizzate e candele profumate sono solo alcune delle soluzioni a disposizione degli sposi.

Cos’è lo scentscaping

La parola scentscaping viene dall’inglese e unisce i vocaboli scent (profumo) e landscaping (progettazione del paesaggio): definisce quindi l’arte di utilizzare profumi, fragranze e aromi per regalare un tocco unico ad eventi come matrimoni, compleanni e altri tipi di cerimonie. In pratica, si tratta di “progettare con gli odori”, proprio come si fa con la luce o con la musica, per evocare emozioni specifiche e lasciare un ricordo duraturo.

Se fino a pochi anni fa l’unica pratica utilizzata per “catturare” l’essenza dei fiori d’arancio era la fotografia, oggi sempre più coppie scelgono di puntare sulle essenze. L’olfatto è infatti un senso ancor più potente della vista, in grado di trasportarci in pochi secondi in un momento preciso del tempo: accendere una candela o vaporizzare un profumo anche molti mesi dopo il matrimonio ha qualcosa di magico, perché permette di rivivere istantaneamente i ricordi di quel giorno.

Consigli per realizzare lo scentscaping del matrimonio

Prima di lanciarsi nell’avventura dello scentscaping ci sono diversi fattori da tenere in considerazione: proprio come gli altri aspetti della cerimonia, anche la scelta di fragranze e profumi necessita di una certa cura.

Come scegliere il profumo

Prima di passare alla realizzazione pratica del scentscaping di un matrimonio, è fondamentale scegliere l’aroma più adatto alla cerimonia. Per farlo, le coppie possono creare un profumo completamente nuovo con l’aiuto di un esperto di fragranze, adottarne uno già esistente come “essenza ufficiale” del matrimonio, oppure combinare diversi prodotti per ottenere un risultato personalizzato.

Per realizzare la loro fragranza nuziale, gli sposi possono ispirarsi alla natura del luogo scelto per il sì, ma anche a fiori e bevande preferite. Per non sbagliare, gli esperti consigliano di virare verso aromi da cui si è già naturalmente attratti, indossando qualcosa con cui si è certi di sentirsi a proprio agio: data l’importanza dei fiori d’arancio, questo evento non rappresenta probabilmente l’occasione migliore per sperimentare. Ma per rendere il giorno ancora più speciale, si può sempre arricchire la fragranza preferita con qualcosa di nuovo.

Qualche suggerimento? Potete esaltare il vostro profumo quotidiano con un accento distintivo che richiami la stagione o il luogo del matrimonio. Ad esempio, nel caso di nozze in campagna potete aggiungere un tocco di aromi di mirtilli, o per una cerimonia in giardino potreste puntare su estratti di peonia o lavanda.

Quanto costa realizzare lo scentscaping

Il costo dello scentscaping può variare molto a seconda degli spazi che si desidera profumare: acquistare delle candele per aggiungere una delicata nota floreale alla suite nuziale richiede un investimento molto diverso rispetto a diffondere una fragranza personalizzata in una cerimonia con 300 invitati. In linea di massima, i costi di un’essenza personale si aggirano intorno ai 90 euro a bottiglia, mentre un servizio completo di wedding scentscaping supera di gran lunga i 1000 euro.

In altre parole, valutate con attenzione come diffondere la fragranza nel matrimonio in modo che si adatti al meglio al vostro budget.

Dove utilizzare le fragranze personali

I profumi personalizzati possono essere utilizzati in quasi tutti gli ambienti di una cerimonia: sia nel luogo del rito che in quello del ricevimento potete puntare su fiori, candele o diffusori. Attenzione a non esagerare con aromi intensi nelle sale in cui si serve il cibo: potrebbero infatti tramutarsi in un connubio poco piacevole per lo stomaco e per l’olfatto.

Come realizzare lo scentscaping di un matrimonio

Lo scentscaping prevede che il profumo di matrimonio possa essere integrato in moltissimi modi: fragranze personalizzate per la sposa, lo sposo o il corteo nuziale; candele profumate su misura da regalare come bomboniere; spray per ambienti o diffusori che creano piccole esperienze sensoriali durante il ricevimento; oppure candele aromatiche che diffondono la fragranza nello spazio della cerimonia.

Associare un aroma distintivo a qualunque parte del matrimonio ha il merito di regalare un legame immediato e potente con le emozioni e i ricordi di quel giorno, anche a distanza di anni. In dubbio sulla modalità migliore per portare a compimento l’operazione? Ecco qualche idea.

Diffusori o spray per ambienti

Alcuni hotel e location dispongono di diffusori che profumano tutto lo spazio con una fragranza uniforme. In alternativa, piccoli diffusori nascosti possono aromatizzare in modo equilibrato punti strategici come le zone lounge, gli ingressi o le uscite.

Altrettanto validi sono gli spray per ambienti, il cui effetto è invece immediato: una vaporizzata tra il pranzo nuziale e il momento del ballo degli sposi può davvero trasformare l’atmosfera.

Candele

Una selezione di candele profumate aggiunge una dimensione importante agli ambienti della cerimonia: potete accenderne una mentre inizia il corteo nuziale, oppure potete disporle nei corridoi o nelle aree lounge. Questi accessori hanno un duplice vantaggio: sono perfetti sia per l’atmosfera che per la profumazione, e stanno benissimo tra i tavoli o lungo i corridoi.

Profumi personalizzati

Per regalare un tocco indimenticabile al vostro look nuziale potete pensare di creare un profumo ad hoc per gli sposi. Le fragranze evocano ricordi, e non c’è modo migliore per fermare nel tempo momenti legati al vostro giorno speciale.

Inviti profumati

Potete dare un piccolo assaggio dell’atmosfera del vostro matrimonio con un leggero tocco profumato sugli inviti o sui save-the-date. Le partecipazioni di nozze leggermente profumate sono un’idea carina ed elegante, e si prestano a molte letture. Potrebbero infatti replicare l’aroma delle rose del giardino in cui si svolgerà il sì, o quello della lavanda che ha ispirato la palette nuziale.

Bomboniere aromatiche

Potete rivolgervi infine ad un team di specialisti che prepari per gli invitati una fragranza unica come ricordo dell’evento. In alternativa, potete distribuire campioncini del vostro profumo personalizzato oppure regalare una candela per ambienti come wedding favor per gli ospiti.