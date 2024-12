Le serie tv da vedere per entrare nell’atmosfera del Natale

Tra famiglie ingombranti, amori da scoprire e soffice neve, ecco la nostra lista delle serie tv da non perdere per entrare nell'atmosfera natalizia

L’arrivo del Natale non è solo cioccolata calda, addobbi e corsa ai regali perfetti per chi ci sta accanto. Se fuori fa freddo ma il meteo non programma neve, il modo migliore per entrare in atmosfera natalizia è avvolgersi in una coperta calda godendosi qualche bella storia sul nostro televisore.

Se i classici film natalizi non fanno per te e sei alla ricerca di una serie che possa avvicinarti al Natale puntata dopo puntata, ecco la lista delle serie tv perfette per le feste invernali.

Le serie tv perfette per entrare in atmosfera natalizia

“Odio il Natale”

Se sei stanca delle domande scomode dei parenti durante i cenoni, Odio il Natale è la serie tv che fa per te. La serie di Netflix in due stagioni racconta la storia di Gianna, un’infermiera di 30 anni interpretata da Pilar Fogliati che non sopporta il Natale per via delle pressioni dei suoi cari riguardo la sua situazione sentimentali.

Ancora single, Gianna sente di non poter vivere un altro pranzo sotto lo sguardo preoccupato e giudicante della sua famiglia. Decide quindi di provare a trovare uno sconosciuto che possa diventare il fidanzato perfetto da portare a casa: un obiettivo da portare a termine in 24 giorni.

Tra divertimento, romanticismo e qualche piccolo intoppo, Gianna inizia una serie di frequentazioni che la porteranno a una svolta che possiamo goderci nella seconda stagione della serie.

“Dash & Lily”

Cosa succede quando una ragazza solare e amante delle feste incontra un ragazzo cinico grazie a un diario? Ce lo racconta Dash e Lily, la serie tv di una stagione che ripercorre la storia dei due ragazzi intrecciati da un indovinello che Dash trova su un diario rosso che Lily ha lasciato di proposito in una libreria.

Una conoscenza nata come un gioco che si trasforma in una relazione fatta di indovinelli, sfide e la bellezza dei messaggi scritti a mano in una magnifica cornice come quella di New York.

“Buon quel che vi pare”

Non sempre portare a casa il fidanzato durante le feste è una buona idea. Lo sa bene la famiglia Quinn, protagonista della serie tv Buon quel che vi pare.

Durante la settimana di Natale, Don Quinn, padre burbero e protettivo, deve fare i conti con lo stress e le dinamiche della sua famiglia durante il periodo delle feste. Ad aggiungersi a una serie di problematiche arriva Emmy, la figlia minore, che decide di portare a casa il suo nuovo fidanzato Matt. I due vogliono sposarsi, ma Don non sembra entusiasta della notizia.

8 episodi che regalano un momento divertente grazie alla tipica commedia in stile americano, con un cast che vede Adam Rose, Ashley Tisdale, Brent Morin, Bridgit Mendler, Dennis Quaid, Elizabeth Ho, Garcelle Beauvais, Hayes MacArthur, Lucas Jaye, Mason Davis, Siobhan Murphy eTyler Ritter.

Episodi natalizi delle serie più belle

Se invece preferisci immergerti nelle feste natalizie rimanendo nella tua comfort zone, puoi lanciarti nel rewatch delle puntate natalizie delle serie tv che ami di più.

Da Friends, dove Ross si veste da Armadillo per far felice il piccolo Ben che aspetta Babbo Natale, al Chrismukkah di Seth Cohen interpretato da Adam Brody in The O.C, ogni serie tv ha la puntata giusta per aspettare le feste con allegria e commozione.

Che tu voglia divertirti con la bufera di neve che costringe Lorelai Gilmore a invitare gli amici in una cena in costume nel suo hotel in Una mamma per amica o preferisca l’ironia dei protagonisti di Modern Family, ti basterà sederti sul divano con una buona tazza di tè e goderti l’arrivo del Natale con i tuoi personaggi preferiti.