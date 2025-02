Fonte: iStock Profumo di latte, le fragranze che devi provare anche tu

Quando chiudiamo gli occhi e pensiamo a una persona o a un ricordo della nostra vita, spesso alla mente ci arriva subito una fragranza. Gli odori sono potenti, restano impressi nella memoria e riescono anche a risvegliarla, come se avessimo una mappa olfattiva delle emozioni che abbiamo vissuto nel corso della nostra vita.

Per questo scegliere il profumo da indossare è proprio come scegliere un abito, un accessorio, o un taglio di capelli: resterà tra le cose speciali che gli altri potranno rammentare o memorizzare di noi.

Proprio come un capo d’abbigliamento, la fragranza deve vestirci alla perfezione, deve valorizzarci e deve farci sentire a proprio agio. E se si amano i profumi dolci e avvolgenti, perché non optare per quelli che ricordano il latte? Ci sono tantissime opzioni che all’interno del loro bouquet hanno questo ingrediente speciale, che fa sentire abbracciati da una nuvola di bontà.

I profumi al latte che devi provare anche tu durante quest’inverno.

Fragranze al latte, quelle che devi provare a un prezzo super conveniente

Ci sono tantissime fragranze nel cui bouquet ci sono anche le note del latte, prodotti tra cui scegliere per avvolgersi in un profumo dolcissimo e che lascia il segno.

Basta capire qual è quella che si addice di più a noi, ai nostri gusti e che ci veste alla perfezione come un abito cucito su misura per noi. Perché è proprio così che devono essere i profumi: ci si deve sentire a proprio agio portandoli, devono fondersi con la nostra pelle e creare una magia che cattura i sensi. I nostri, ma anche quelli delle altre persone intorno a noi.

Ad esempio, si può provare La Nuit Blanche 100ML edpi, che contiene note golose di caramello e latte, mentre più in profondità si sentono miele e fava di tonka, a cui si aggiunge un fondo di vaniglia e muschio bianco.

Una fragranza avvolgente, firmata LPDO, e che si presenta in una bella boccetta elegante: un prodotto gradevole e di qualità, che lascia una scia preziosa. Per distinguersi.

Caramello, latte e zucchero, ma anche fiori bianchi, miele e – nelle note di fondo – vaniglia, pralina, muschio: è il profumo Eclaire di Lattafa, che avvolge con la sua fragranza intrigante, che persiste nel tempo. Assolutamente da provare, inoltre la confezione è da 100ml e davvero bella da vedere, nei colori rosa antico e oro.

Big Flavor numero 566, invece, è un profumo unisex che ha una fragranza che viene descritta come cremosa e delicata, grazie a note dolci, che accompagnano tutto il giorno con intensità risultando persistente. È un profumo che va bene sia per lei sia per lui. Perfetto come dono di coppia.

Latte che passione, i profumi che sono un lusso avvolgente

Ci sono profumi che sono un lusso avvolgente, che abbracciano il corpo con le loro note deliziose e che ci fanno distinguere, lasciando dove passiamo una scia di bontà e prelibatezza.

Uno di questi è Borabora – Eau de Parfum di Giardini di Toscana che, alle note di testa con tiarè, ylang ylang, gelsomino e albicocca, aggiunge quelle di cuore latte di cocco, muschio bianco e jasmolactone, mentre quelle di fondo avvolgono con vaniglia, ambra, muschi bianchi e caramello. Una vera chicca da provare.

Martin Calin di Comptoir Sud Pacifique, invece, è una fragranza dal carattere orientale che è realizzata miscelando ingredienti rari e lussuosi di alta qualità e che arrivano da diverse parti del mondo. E se le note di testa sono quelle dello zucchero candito, quelle di cuore sono caramello e latte, per concludere con quelle di fondo baccello di vaniglia e sandalo. Elegante, da usare tutti i giorni.

Infine, Lait Conc edt Vapo 100 ml di Chabaud: un profumo che viene presentato come un risveglio dei ricordi d’infanzia e questo non stupisce dal momento che le note di testa sono quelle del latte concentrato, quelle di cuore il cocco e, di fondo, il caramello. Un viaggio nei ricordi.

Due prodotti speciali per chi ama il profumo di latte e non può farne a meno

Non solo profumi per noi, ma anche per la casa e una crema avvolgente per idratare il corpo. Se il profumo di latte è diventata la nostra nuova ossessione, allora si possono provare anche fragranze per gli ambienti domestici, oppure una body cream per rendere ancora più avvolgente e persistente la durata.

È unisex, fa parte della linea Bianco Latte di Giardini Di Toscana ed è una crema adatta a tutti i tipi di pelle, che contiene vitamina C e profuma di crema al caramello e vaniglia.

Una vera coccola lussuosa, per rendere il corpo vellutato.

È, invece, il mai più senza per la nostra abitazione Drusilla-Milk & Vanilla, il profumo per ambienti di Raptus. Con questo anche la nostra casa avrà un delicato e dolcissimo profumo, capace di avvolgerci ogni volta che rientriamo e di farci sentire a nostro agio, grazie alle inebrianti note di vaniglia e latte, mescolate con caramello, coumarina, miele e muschio bianco.

La fragranza è favolosa, riempie lo spazio facendolo profumare con dolcezza ed è dotato di un sistema di evaporazione permanente. Se questo non bastasse la confezione è anche bella da vedere, aspetto non da poco quando si scelgono oggetti che sono visibili nel nostro ambiente domestico.

