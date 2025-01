Fonte: iStock Creme corpo rilassanti, le migliori per una coccola prima di dormire

Dopo una giornata faticosa e impegnativa non c’è nulla di meglio dell’arrivare a casa, farsi una doccia o un bagno caldo e dedicarsi una coccola prima di coricarsi per dormire e riprendere le forze.

Ci sono tanti modi per rilassarsi, come accendere candele profumate, prepararsi una tisana e leggere un buon libro, oppure ricreare una spa nella propria casa e applicare maschere per il viso.

Ma se il tempo è poco, oppure se si vuole inserire uno step aggiuntivo per una routine di bellezza a 360 gradi, un bel massaggio al corpo con una crema rilassante prima di andare a dormire è proprio la coccola di benessere che ci dobbiamo concedere. Con la giusta crema, naturalmente: le dieci perfette alleate per fare il pieno di relax prima del sonno.

Perché una routine di benessere serale è la coccola che ti meriti

In una vita sempre più frenetica, il vero lusso che spesso facciamo fatica a concederci è il tempo. Quello per le attività che ci fanno stare bene come lo sport, oppure la visione di un film o una serie tv e, ancora, la lettura di un bel romanzo avvincente. Magari accompagnati da candele avvolgenti e una bella tisana.

Anche le routine di bellezza rientrano tra quelle coccole di benessere che ci meritiamo. E allora, dopo una giornata faticosa o impegnativa, farsi una maschera viso e massaggiare il corpo con una crema profumata possono fare la differenza. Se poi si sceglie un prodotto rilassante ancora meglio: si distendono i muscoli e si alleviano le tensioni prima di coricarsi.

Se si desidera sperimentare il piacere di una piccola spa a casa propria, allora si possono provare queste creme corpo rilassanti, da applicare prima del sonno. Per creare la perfetta routine serale che favorisca il riposo in vista degli impegni del giorno successivo.

Le creme corpo rilassanti al magnesio che devi provare

Per ottenere un risultato extra efficace la crema da utilizzare nella routine serale deve essere rilassante, per permettere al nostro corpo di lasciare andare le tensioni della giornata, di prepararsi al sonno e al riposo nel modo giusto e di sentirsi coccolato.

Tra quelle da provare vi è Magnesium Sleep, una lozione corpo di BetterYou che promette di diventare un aiuto naturale per dormire e riposare al meglio. Tra le sue caratteristiche il fatto di assorbirsi rapidamente, di riuscire a rilassare i muscoli stanchi e di aiutare a rallentare i sensi prima di coricarsi. Contiene magnesio e oli essenziali di lavanda e camomilla. Ha una buona profumazione.

Magnesium Sleep Lozione corpo con magnesio, lavanda e camomilla di BetterYou

Un’altra crema con una formulazione simile è quella di Elbbub, ovvero la Magnesium Sleep Cream che contiene cloruro di magnesio, acqua, avocado, olio di lavanda e gomma xantana. Si tratta di un prodotto indicato soprattutto dopo una giornata stressante o dopo un allenamento, poiché va a ridurre le tensioni muscolari e gli eventuali dolori, rilassa in profondità e idrata assorbendosi velocemente.

Magnesium Sleep Cream Crema corpo di Elbbub che aiuta a rilassare e a eliminare lo stress

Le altre creme top da provare per chi cerca il relax

Quelle con il magnesio non sono le uniche creme pensate per favorire il relax del corpo, ma vi sono anche tanti altri prodotti validi da provare.

Come il preparato cosmetico ai Fiori di Bach di Phytorelax: si tratta di un prodotto perfetto per massaggiare il corpo e farlo con una formulazione che contiene più del 98% di ingredienti di origine naturale, tra cui burro di karitè, burro di babassu e vitamina E. Mentre ci si rilassa, la crema idrata e protegge.

Offerta Crema Fiori di Bach Di Phytorelax, è la lozione per un massaggio corpo rilassante

Dello stesso marchio c’è il latte corpo idratante e rilassante con olio di semi di canapa sativa biologico che ha anche proprietà antiossidanti ed è ricco di omega 3, 6, e 9. È un prodotto biologico certificato che si assorbe facilmente. Ha un profumo gradevole e leggero.

Latte idratante corpo Di Phytorelax, contiene olio di semi di canapa sativa biologico

Stesso prodotto, stesso marchio Phytorelax, ma con Fiori di Bach: il latte corpo rilassante si stende delicatamente, meglio nelle ore serali quando ci si vuole preparare al sonno.

Offerta Latte idratante corpo Di Phytorelax è ai Fiori di Bach

FitoPomata Rilassina di Alma Briosa è una crema idratante e rilassante, con olii essenziali ed estratti vegetali che hanno il compito di distendere e regalare il giusto relax.

Tra gli ingredienti presenti nella formulazione vi sono: lavanda, tiglio, melissa, arancio dolce, fiori di Bach clematis, impatient, walnut, rock water. È la soluzione ideale per distendere i muscoli, ma anche per combattere la sensazione di tensione che spesso impedisce di riposare bene e per aiutare il sonno. Grazie al profumo che sprigiona, infatti, riesce a rilassare anche la mente.

FitoPomata Rilassina Alma Briosa vende una crema idratante e rilassante

Daily Mosturising Lotion di Aveeno è una crema idratante alla lavanda e all’avena probiotica. Ha un profumo delicato, idrata profondamente la pelle secca, mentre rinforza la barriera cutanea, e ha un’azione calmante. La sua fragranza concilia la tranquillità e la calma: è perfetta, dunque, per donarsi qualche istante di relax.

Offerta Daily Mosturising Lotion Crema idratante alla lavanda e all’avena probiotica

Olio 31 erbe è una crema gel multiuso balsamica e defaticante di Phytorelax che va applicata sul corpo e sui piedi per ottenere una sensazione di sollievo, anche solo con un veloce massaggio.

Olio 31 erbe Crema gel defaticante e balsamica per un effetto sollievo

È di Nature’s, invece, la crema corpo rilassante Fiori di zenzero: si assorbe facilmente, ha una buona profumazione ed è la coccola ideale dopo una bella doccia e per regalarsi un po’ di sano relax.

Fiori di zenzero Crema corpo rilassante di Nature’s

Rituals, infine, propone la crema corpo The Ritual of Jing Soothing: morbida e facile da stendere, idrata e contiene ingredienti come i Fiori di Loto e Giuggiolo che riducono lo stress e calmano. Ottima anche la profumazione avvolgente. La perfetta alleata per regalarsi una sensazione di tranqullità.

Tanti prodotti diversi, ma che hanno un unico scopo: quello di regalarsi una coccola speciale, che faccia rilassare e idratare al tempo stesso. Così con la giusta crema corpo, la routine serale diventa quel momento beauty irrinunciabile per rigenerare corpo e mente.

Vuoi conoscere novità, prodotti, trend per la tua bellezza? Iscriviti al canale Telegram dedicato al beauty e non perdere nessuna novità.