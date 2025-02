Crema per il corpo amatissima, come raccontano le tante recensioni positive, è un vero e proprio must have da inserire nella routine di bellezza

Fonte: iStock La crema corpo che ti devi regalare

Un profumo favoloso, una pelle liscia, idratata e che lascia una scia golosa a ogni passaggio. Se si vogliono ottenere tutti questi risultati è bene sapere che esiste una crema per il corpo che è una coccola di benessere: si tratta della Brazilian Bum Bum Cream del brand Sol De Janeiro, prodotto amatissimo come emerge dalle oltre 20milia recensioni.

E ora questa crema corpo può essere nostra a un prezzo più basso: grazie allo sconto del 9% possiamo acquistare il barattolo da 250 ml a soli 31,99 euro.

Offerta Brazilian Bum Bum Cream Crema per il corpo di Sol De Janeiro

Un vero e proprio mai più senza da inserire nella nostra routine di bellezza e una coccola per il corpo da spalmare dopo ogni doccia per avere la pelle proprio come l’abbiamo sempre sognata. Il regalo beauty che ci meritiamo (e che ci possiamo fare anche da sole) per San Valentino. Tutto quello che c’è da sapere sulla Brazilian Bum Bum Cream del brand Sol De Janeiro.

Brazilian Bum Bum Cream, la crema amatissima a un prezzo speciale

Un vero e proprio concentrato di bellezza per il nostro corpo, si tratta della Brazilian Bum Bum Cream del brand Sol De Janeiro che promette – non solo – di restituire una pelle più distesa e rassodata, ma anche di regalarle un profumo davvero gustoso.

La nostra pelle risulterà così morbida e luminosa, ma anche idratata in maniera profonda. Gli ingredienti, poi, sono favolosi e la body cream è vegan friendly.

Contiene, ad esempio, olio di guaranà che agisce andando a levigare e a rassodare, mentre il burro di cupuaçu va a idratare con efficacia e lascia la pelle morbida, inoltre tra gli ingredienti vi è l’olio di noce del Brasile che offre supporto alla capacità che il nostro corpo ha di proteggersi. Oltre a tutti questi vantaggi, l’utilizzo della Brazilian Bum Bum Cream ci rende più luminose ed è la perfetta routine di bellezza.

Lo sconto ammonta al 9% e grazie a questo ribasso possiamo acquistare il prodotto a 31,99 euro.

Offerta Brazilian Bum Bum Cream Crema per il corpo di Sol De Janeiro

E la profumazione è indimenticabile e lascia il segno. Che poi è uno degli aspetti che devono essere valutati quando si sceglie un prodotto per il corpo.

Se si desidera che questo sprigioni un buon profumo, allora la Brazilian Bum Bum Cream è quello che fa al caso nostro: la fragranza Cheirosa 62™ è un goloso mix di pistacchio, caramello salato e vaniglia. Impossibile non farsi notare.

Come utilizzare la crema corpo virale con oltre 20mila recensioni

Dopo una doccia o un bagno caldo la Brazilian Bum Bum Cream è la coccola beauty che ci meritiamo: basta applicarla sulla pelle asciutta e lavata, facendo un leggero massaggio che favorisca l’assorbimento del prodotto.

Viene suggerito di procedere con il massaggio effettuando un movimento circolare, che vada a sprigionare calore e renda più facile l’assorbimento ma che stimoli anche la circolazione.

Va ricordato, inoltre, che il guaranà aiuta a stimolare la microcircolazione e questo è super utile per combattere gli inestetismi della pelle.

Offerta Brazilian Bum Bum Cream Crema per il corpo di Sol De Janeiro

La crema può essere applicata su tutto il corpo come glutei, gambe, braccia e pancia. E poi non resta altro da fare che splendere e sfoggiare una pelle più radiosa, levigata e rassodata.

Chi l’ha acquistata e l’ha utilizzata sottolinea che è sia idratante che profumata e che lascia il corpo morbido: un must have da inserire nella propria routine di bellezza e un piccolo regalo che possiamo farci da sole per San Valentino.

Vuoi conoscere trend, prodotti virali, sconti? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e non perdere nessun aggiornamento.