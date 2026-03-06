Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Le creme corpo profumate lasciano una piacevole fragranza sulla pelle

Che siate appassionate di skincare o meno, uno dei prodotti presenti nella beauty routine della maggior parte di noi è la crema corpo che rende la cute molto più morbida e idratata. Grazie all’influsso della beauty routine provenienti da tutto il mondo, le formule di questo prodotto sono migliorate e hanno aggiunto un vantaggio in più: hanno un profumo avvolgente. Caratterizzare da fragranze dolci e persistenti una volta applicate sul corpo lasciano la scia e vi accompagnano tutto il giorno esattamente come i profumi.

Da applicare appena uscite dalla doccia sulla pelle ancora umida, non solo la texture burrosa penetrerà a fondo trattenendo l’idratazione, ma la fragranza durerà molto di più. Diventate l’alternativa pratica – e più economica – ai profumi, online ci sono fragranze floreali, speziate, fruttate e persino gourmand che aspettano di essere provate così da lasciare la pelle morbida e piacevolmente profumata.

Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops

Una crema molto apprezzata dagli utenti Amazon è quella di Elizabeth Arden e in particolare Green Tea Honey Drops. La sua fragranza particolare la inserisce tra quelle gourmand grazie alla presenza del miele, che a differenza di quello che si può pensare non è affatto stucchevole. Al contrario risulta molto fresca con l’aggiunta del tè verde che le dona una sferzata di energia. Perfetta da usare tutto l’anno, non ve ne separerete facilmente grazie alle sue proprietà. La presenza delle gocce di miele va a idratare la cute in profondità, mentre il tè verde con le sue proprietà anitossidanti ha un effetto ani-age.

Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops

Lozione Mugler Angel

La maggior parte delle volte le creme corpo profumate prendono ispirazioni da eau de parfum e lo stesso ha fatto la lozione corpo di Mugler. Il prodotto guarda all’iconico profumo del brand: Angel. All’interno possiamo trovare note ambrate che hanno reso famosa e riconoscibilissima la fragranza. A piacere di quesa crema corpo non sono solo le sue qualità idratanti, ma anche la presenza di vaniglia, caramello e patchouli, un mix sensuale e gourmand a cui è difficile dire di no.

Mugler Angel

Victoria’s Secret Pure Seduction

I prodotti beauty di Victoria’s Secret, proprio come la lingerie, sono un concentrato di seduzione e la crema corpo del brand non delude. Ideale tutto l’anno, ma in particolare durante le stagioni più calde, è un prodotto che si assorbe facilmente senza ungere la cute, ma lasciando un piacevole e fresco aroma. È il mix di fragranze fruttate e floreali come prugna rossa, fresia ciclamino che la rende frizzante e vivace.

Sol Janeiro Brazilian Bum Bum

Nella nostra lista delle creme corpo non poteva mancare quella di Sol Janeiro e in particolare Brazilian Bum Bum che è una delle più amate in assoluto perché ci riporta con la mente alle soleggiate coste brasiliane. La fragranza tropicale che ricorda il pistacchio e il caramello è apprezzata anche per il suo potere idratante. Ideale in zone come le gambe e i glutei assicura anche un effetto levigante.

Sol Janeiro Brazilian Bum Bum

Elemis Frangipani Monoi Body Cream

Tra i brand top per la cura della pelle c’è Elemis che con la sua crema Frangipani Monoi vi regala la coccola di cui avete bisogno dopo una lunga giornata di impegni e lavoro. La texture cremosa e ricca di oli essenziali ha un effetto idratante ed elastico immediato. Mentre il dolce profumo di frangipane vi accompagnerà delicatamente come se foste in un paradiso tropicale.

