Il profumo del momento sa di pulito e si ispira a una crema corpo iconica. Ed è già best seller

Ci sono prodotti che entrano nel cuore e chi ci ricordano momenti felici, di tenerezza, coccole e belle vibrazioni. Prodotti che diventano iconici e che tutti, chi più chi meno, prima o dopo, abbiamo usato o visto nell’armadio dei cosmetici delle nostre mamme o nonne. Insomma, dei prodotti che entrano nella storia e nelle beauty routine di ognuna di noi. Proprio come è accaduto per la crema Nivea dall’inconfondibile packaging di latta, rotondo e blu. Una crema corposa, ricca, densa, super nutriente e dal profumo delicato, che sa di pulito e di cose belle.

Un profumo che lo si riconosce subito non appena lo si sente, e che è possibile indossare come una seconda pelle sotto forma di fragranza e a un prezzo piccolissimo. Un’eau de toilette che riprende le note della crema più amata e che ha accompagnato la vita di molte di noi, avvolgendola di note delicate e di un profumo che piace a chiunque lo percepisca.

Nivea Eau de Toilette, il profumo che evoca cose belle

Ma di quale profumo si tratta? Di Nivea Eau de Toilette, un’essenza che si adatta a tutti, unisex, proprio come la crema viso e corpo a cui si ispira, che è stata introdotta sul mercato nel 2015 e che, in pochissimo tempo, ha conquistato sia gli amanti della crema Nivea ma anche chi non ha mai usato questo prodotto must della skincare. Un profumo semplice e delicatissimo, in cui è riproposta la fragranza della crema Nivea e quel senso di piacevolezza e candore che è sempre stata in grado di donare a contatto con la pelle.

Un profumo che tocca i sensi e la memoria di chi lo indossa tanto quanto di chi ci trova accanto, avvolgendoli con note lavanda, bergamotto e di mandarino, capaci di evocare vibrazioni positive, energia e un senso di serenità profondo. E che passa poi con leggerezza e armonia a delle note di cuore morbide, avvolgenti e cremose, in cui spiccano la delicatezza del mughetto, della rosa e dell’ylang ylang. Per chiudersi poi con le inconfondibile note di fondo al talco, che richiama a un’immediata sensazione di pulito, di freschezza e di intimità.

Un profumo altamente evocativo

Una coccola olfattiva a tutti gli effetti e che rimanda a ricordi ed emozioni uniche, a momenti piacevoli e magari a scene che ci riportano indietro nel tempo, a quando eravamo più piccole, riempiendole di amore e rallegrandoci l’intera giornata. Un profumo che potete avere tutte e da indossare come un abito confortevole nella vita di tutti i giorni. Delicatissimo e perfetto per non essere invadente o troppo esagerato ma dalla fragranza evocativa, impossibile da non percepire e da non desiderare di poter sentire ancora.

Un profumo che è già un best seller, iconico quanto la crema a cui si ispira ed emozionale quando basta per farvelo amare all’istante. Desiderando di avvolgere la vostra giornata di questa essenza senza tempo e che richiama immagini e momenti unici, così come unico è l’effetto che Nivea Eau de Toilette sa regalare a chiunque lo indossi.

