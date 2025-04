Ci siamo innamorate del mascara marrone più virale del momento (e costa meno di 5 euro)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il mascara marrone più virale di sempre costa meno di 5 euro e puoi trovarlo su Amazon. Un prodotto top che ha conquistato influencer e creators su TikTok e Instagram, perfetto per evidenziare lo sguardo e renderlo ancora più profondo.

Il lash without limits d’altronde promette occhi da cerbiatta e una definizione estrema delle ciglia, rendendole lunghissime e voluminose sin dalla prima passata.

Qual è il miglior mascara marrone

Il mascara marrone è il migliore alleato del trucco naturale, grazie alle sue sfumature luminose e preziosissime. Permette di sottolineare lo sguardo senza creare un effetto drammatico come accade con il mascara nero, consente inoltre di definire e pettinare le ciglia, creando un sguardo delicato, ma al tempo stesso texturizzato.

Non a caso il mascara marrone è amatissimo dalle celebrity, in particolare da Blake Lively che lo adora e lo utilizza in ogni occasione per rendere il suo make up più naturale ed enfatizzare gli occhi.

Ma non è l’unica. A usarlo sono tante altre star, da Nicole Kidman a Kate Winslet, passando per Beyoncé e Cara Delevingne.

Il mascara marrone di Essence è dunque il prodotto giusto per sperimentare un nuovo tipo di make up, seguendo l’esempio di queste star. Grazie alla spazzola flessibile permette di raggiungere anche le ciglia più piccole e corte, rendendole super estese e voluminose.

Per chi è adatto il mascara marrone

Se il mascara nero è un classico, quello marrone permette di rendere il make up super particolare. Il bello di questo prodotto è che si abbina a qualsiasi colore di iride, basta abbinarlo con il trucco giusto.

Se hai gli occhi azzurri, ad esempio, il mascara marrone potrebbe essere un’ottima alternativa per ottenere un effetto che sia meno intenso rispetto al nero, incorniciando l’occhio alla perfezione.

Favoloso pure l’accostamento fra occhi verdi e mascara marrone, capace di rendere il trucco luminosissimo, ma anche naturale, accendendo l’iride con tanti riflessi.

Come applicarlo al meglio? Prima di tutto prepara le ciglia, utilizzando un piegaciglia per ridurre al massimo il rischio di strapparle. Inclina all’indietro la testa e posiziona lo strumento alla base delle ciglia, portandolo gradualmente verso l’alto. Infine premi con delicatezza.

Non dimenticare poi di creare una base, applicando lo specifico primer. Ti consentirà sia di disciplinare le ciglia che di far durare a lungo il mascara. Questo prodotto inoltre permette di renderle spesse e forti, proteggendole dalle sbavature e nutrendole al meglio.

Applica il mascara marrone partendo dalle radici per arrivare alle punte. Vuoi regalare volume? Allora realizza un movimento a zig zag, senza perderti anche le ciglia più corte e piccole.

Per completare il make up occhi non dimenticare le ciglia che si trovano nella rima inferiore. Applicando anche lì il mascara marrone riuscirai ad aprire ancora di più lo sguardo e ad illuminarlo al massimo. Dai tempo al prodotto di asciugarsi prima di realizzare un’altra passata. Per evitare i grumi scarica l’eccesso, poi passa lo scovolino.

