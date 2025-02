La skin routine per dire addio alle imperfezioni, definitivamente, è ora in sconto

La nuova routine completa di Nivea per combattere le imperfezioni ad un prezzo mai visto prima

Fonte: IPA Imperfezioni addio con Nivea Derma skincare

Acne, alimentazione irregolare, stress, sbalzi ormonali o una cattiva skincare routine, le imperfezioni cutanee possono avere cause diverse e a volte possono essere davvero difficili da debellare. Le imperfezioni della pelle sono una condizione comune e si possono manifestare con la presenza di brufoli, punti neri e punti bianchi, pori dilatati, rossori o irritazioni (ad ognuno il suo fardello!), tuttavia ci sono delle accortezze che possiamo prendere per ridurre al minimo tali imperfezioni. In primis, adottare uno stile di vita sano e affidarsi ad una skincare routine adatta alla nostra pelle.

Nivea NIVEA Special Pack Derma Skin Clear

Nivea, brand storico nel panorama della cura delle pelle e del corpo, ha dato vita ad una intera linea specifica per pelli problematiche che ti accompagnerà in tutte le fasi della skincare. La NIVEA Special Pack Derma Skin Clear e una routine di cura della pelle che comprende Gel detergente (150ml), Tonico (200ml), Scrub Viso (40ml) e Peeling Esfoliante Notte (150ml) specificatamente formulati per la pelle soggetta a imperfezioni. Gli ingredienti che fanno da filo rosso tra tutta la linea sono l’acido salicilico, acido glicolico e niacinamide.

L’acido salicilico, l’acido glicolico e la niacinamide sono tre ingredienti molto efficaci per la pelle problematica, soprattutto per chi soffre di acne, pori dilatati, macchie e texture irregolare.

L’acido salicilico (BHA) è un beta-idrossiacido (BHA) liposolubile, quindi penetra nei pori e aiuta a dissolvere il sebo in eccesso. Ha proprietà esfolianti, antibatteriche e antinfiammatorie ed è ideale per pelle grassa e acneica, poiché aiuta a prevenire i punti neri e i brufoli.

L’acido glicolico (AHA) è un alfa-idrossiacido (AHA) idrosolubile, che lavora sulla superficie della pelle per esfoliarla. Stimola il turnover cellulare, migliorando luminosità e uniformità della pelle. Perfetto per pelle spenta, con macchie post-acne o texture irregolare. La Niacinamide (Vitamina B3), sempre più comune nei prodotti skincare 2025, riduce la produzione di sebo e l’infiammazione, migliorando l’aspetto dei pori. Ha proprietà illuminanti e schiarenti, ottime per macchie post-infiammatorie, e rafforza la barriera cutanea e migliora l’idratazione.

All’interno della NIVEA Special Pack Derma Skin Clear, in particolare, il gel detergente libera i pori e li deterge in profondità; il tonico riequilibra la pelle e riduce le imperfezioni; lo scrub combatte brufoli e punti neri purificando la grana della pelle; il peeling esfoliante, grazie alla formulazione con 8% AHA/BHA (acido glicolico e salicilico) e niacinamide rigenera la pelle già solo dopo soli 7 giorni.

Nivea NIVEA Special Pack Derma Skin Clear

Solo per poco tempo, NIVEA Special Pack Derma Skin Clear è disponibile su Amazon ad un prezzo scontato del 45% in meno rispetto al prezzo di vendita tradizionale. Infatti, pack da centinaia di recensioni molto positive su Amazon contenete gel detergente, tonico, scrub e peeling esfoliante li pagherai solamente 16,43€ (al posto di 30,99€!).

