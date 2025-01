Con quasi 21mila recensioni questo è l’esfoliante viso must have che puoi avere anche tu

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Tra gli step base della nostra skincare viso, lo scrub è una di quelle azioni che non dovremmo mai dimenticarci di compiere ma che, vuoi per disattenzione vuoi per mancanza di tempo, troppo spesso tendiamo a trascurare. E forse il motivo per cui ci dimentichiamo di utilizzare un esfoliante viso è anche perché non sappiamo bene a quale prodotto affidarci e quale scrub, tra i tanti, è davvero efficace per prendersi cura della pelle del nostro viso. Beh, se è questo che vi frena, sappiate che la soluzione ai vostri dubbi è un prodotto che con quasi 21mila recensioni su Amazon è a tutti gli effetti un must have da provare ora.

Come agisce l’esfoliante viso di Paula’s Choise

Un esfoliante viso di Paula’s Choise dalla texture liquida e super pratica da utilizzare e che dona un aspetto levigato e compatto alla vostra cute. Un fluido che si presta a essere utilizzato durante la vostra skincare routine quotidiana, e che potete introdurre sia alla mattina che alla sera.

Un fluido delicato e leggero, che va a eliminare rapidamente le cellule morte che si depositano sulla pelle, agendo sia in superficie che in profondità, penetrando all’interno dei pori e aiutando la cute a ritrovare compattezza, un tono e un colorito uniforme e rendendo la cute visibilmente più liscia e radiosa.

Un esfoliante viso che contiene BHA (acido salicilico), un ingrediente che aiuta a ridurre punti neri, eventuali discromie, macchie e rossori sulla cute. Ma che agisce anche contro i brufoli e le piccole imperfezioni del viso, garantendo benessere alla cute grazie alle sue proprietà emollienti e agendo a 360° per il benessere della vostra pelle.

I benefici

Un vero e proprio alleato della pelle, che a causa delle cellule morte accumulate può spegnersi, diventando opaca e priva di luce, ma che con il giusto esfoliante viso potrà tornare a brillare e a mostrarsi al massimo della sua naturale bellezza. Un prodotto delicato, che grazie alla presenza del BHA, imita il naturale processo di esfoliazione della pelle più giovane, aiutando a eliminare gli strati in eccesso e liberando i pori.

Come si usa l’esfoliante viso di Paula’s Choise

Ma come si utilizza questo esfoliante viso tanto amato e che dovreste provare anche voi il prima possibile? Beh, il suo successo è dovuto anche alla facilità di utilizzo di questo prodotto. Per godere di tutti i suoi benefici, infatti, vi basta applicare il fluido sul viso direttamente con le dita o un dischetto di cotone, senza dimenticarvi della zona del collo, del décolleté e anche degli occhi (evitando la linea delle ciglia e le palpebre). E procedendo con dei leggeri massaggi per far penetrare bene il prodotto, che non dovrà essere risciacquato.

Un esfoliante viso da introdurre gradualmente all’interno della vostra skincare routine, applicandolo a giorni alterni e verificando come reagisce la cute. E arrivando ad applicarlo anche due volte al giorno. Come dire, questo si che è un bel regalo da fare a se stesse e alla propria pelle. Un dono da farsi ora e di cui godere subito.

