Addio punti neri. Il rimedio definitivo è una maschera magica e virale su TikTok. E ora è in sconto

Il rimedio definitivo contro i punti neri è una maschera magica che puoi trovare su Amazon e ora è anche in sconto. Costa infatti meno di 20 euro ed è scontata del 18%.

Si tratta della crema Lanbena, una maschera super efficace e approvatissima dagli utenti di Amazon. Agisce in appena 5 minuti, rimuovendo i punti neri e regala una pelle morbidissima e luminosa. Non a caso questo prodotto è diventato in breve tempo super virale su TikTok.

Come far sparire i punti neri sulla faccia

I punti neri sono costituiti da un accumulo di sebo, cheratina e batteri. Quando queste sostanze penetrano nei follicoli piliferi tendono a occluderli, creando dei comedoni chiusi. Quest’ultimi a contatto con l’aria tendono ad ossidarsi, diventando scuri.

Solitamente i punti neri si concentrano nelle zone del corpo in cui sono presenti maggiormente le ghiandole sebacee come mento, fronte e naso.

Per eliminarli è essenziale agire con prontezza, utilizzando un prodotto specifico che sia in grado di esfoliare e levigare la pelle. Lanebna, appunto, agisce rimuovendo punti neri, punti bianchi, sporco, olio in eccesso e acne.

La sua formulazione è a base di aloe vera, acido ialuronico e ingredienti naturali che agiscono direttamente sui punti neri, eliminandoli. Il risultato è una pelle liscissima, luminosa e levigata.

Gli step da seguire sono semplicissimi. Prima di tutto si dilatano i pori, detergendo il viso, poi si applica il prodotto, posando al di sopra una striscia in dotazione. L’importante è far aderire bene il materiale e lasciar agire la crema il tempo necessario.

Quando si sarà seccata rimuovi i punti neri semplicemente togliendo la striscia dalla pelle. Potrai osservare così tutto lo sporco, i residui di sebo e i punti neri sulla carta.

Come usare Lanbena punti neri

Ma come si usa la maschera per punti neri Lanbena? La confezione comprende il vasetto con il prodotto, ma anche delle strisce adesive in carta.

Per prima cosa detergi la pelle del viso, poi applica la maschera sulla pelle umida nella zona in cui sono presenti i punti neri. Applica una striscia di carta, poi liscia la superficie con i polpastrelli.

Attendi che si sia asciugato il prodotto, poi rimuovi l’adesivo dal viso ed elimina i residui delicatamente, usando abbondante acqua fredda. Detergi per almeno 5 minuti e se desideri un effetto ancora più efficace passa sui poi un cubetto di ghiaccio per chiuderli definitivamente.

Ricordati di evitare sempre il contatto del prodotto con gli occhi e soprattutto non usarlo sulla pelle eccessivamente sensibile o danneggiata. Sotto i 25 ℃ la maschera diventa viscosa, dunque sarebbe meglio riscaldarla prima dell’uso con dell’acqua tiepida. Infine ricordati di conservare il prodotto lontano dai raggi solari e da fonti di calore.

Quante volte fare la maschera per i punti neri

Per un trattamento mirato sarebbe meglio effettuare la maschera per i punti neri almeno due volte a settimane, l’ideale per assorbire il sebo in eccesso e ripulire in profondità i pori.

