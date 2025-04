Labbra come Elodie, la sua lip combo è low cost e puoi rifarla con due prodotti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Elodie

La lip combo di Elodie è super low cost e puoi ottenerla con soli due prodotti da acquistare su Amazon. A svelarlo il suo make up artist che su Instagram ha rivelato come creare una lip combo nude identica a quella della cantante.

Trasformista sul palco e regina delle tendenze, Elodie ha una vera e propria passione per il trucco, in particolare per il siren eyes. La cantante adora mettere in evidenza lo sguardo, ma non dimentica mai le labbra, grazie a delle favolose lip combo nude create dal suo make up artist.

La preferita del momento prevede rossetto e lip gloss, per labbra voluminose e definite, con un colore che non passa inosservato e dura a lungo. Il bello di questa lip combo è che non è solo favolosa, ma è anche low cost!

Elodie infatti utilizza per il suo beauty look prodotti L’Oréal che hanno un prezzo super contenuto e si possono acquistare in sconto su Amazon.

Quale rossetto usa Elodie: la combo labbra

Per bilanciare al meglio un make up in cui gli occhi sono in primo piano, il make up artist di Elodie, Daniele Lorusso, utilizza spesso una combo labbra nude.

Per replicarla si possono utilizzare due rossetti L’Oréal. Il primo è il rossetto L’Oréal Paris Color Riche, un rossetto a lunga tenuta sino a 16 ore che regala un colore pieno e intenso. La formulazione contiene olio di Argan e ingredienti naturali che rendono le labbra super idratate e morbidissime. Costa 10,79 euro con uno sconto del 22%.

Offerta L'Oreal Paris Rossetto Matte Rossetto Color Riche con effetto volumizzante

I pigmenti garantiscono una lunga durata, mentre la presenza di acido ialuronico consente di nutrire le labbra ed evitare che la pelle possa screpolarsi. Non solo, si stende facilmente anche senza l’aiuto della matita e – come vediamo da Elodie – il risultato è favoloso!

Se adori le tinte puoi sostituire questo rossetto con un altro bestseller L’Oréal. Si tratta del rossetto liquido a lunga tenuta Infallible che resiste alle sbavature e definisce le labbra alla perfezione. Scontato viene solo 8,90 euro per un prodotto davvero favoloso!

Ultra leggero e con pigmenti in polvere, dona un colore ad alto impatto con una sola passata. Grazie anche all’applicatore che permette di seguire alla perfezione il contorno delle labbra. No transfer, dona una bocca super levigata e rimpolpata con l’acido ialuronico.

L’ultimo step per la combo labbra di Elodie? L’applicazione del gloss che dona luminosità al make up. Quello usato dalla cantante è il celebre Brilliant Signature, un gloss con effetto rimpolpante e lunga durata, arricchito con collagene.

La texture del prodotto è leggerissima e non appiccicosa. Mentre l’applicatore a forma di 8 garantisce un’applicazione precisa e facile, con ben 6 shade fra cui scegliere per esaltare al massimo il colore delle labbra. Costa solamente 10 euro ora con lo sconto del 27%!

Il segreto per applicarlo? Fai come Elodie: applica il gloss in mezzo all’arco di cupido, sul labbro superiore, e al centro del labbro inferiore. In questo modo darai mega volume alla bocca, senza rinunciare all’effetto naturale!

