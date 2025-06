Fonte: iStock Profumo al muschio bianco, la fragranza dell'estate

Immaginiamo di lasciare una scia profumata e che questa sia avvolgente, intensa e aromatica. È quello che si può fare indossando una fragranza al muschio bianco, perfetta per l’estate e per regalarci una sensazione di pulito e di freschezza, ma senza dimenticare un tocco di sensualità.

Non è un profumo che stordisce i sensi, o che risulta troppo pesante diventando invadente per chi lo indossa e per le persone intorno, ma è elegante e si fonde alla perfezione con la pelle.

Ci sono tanti marchi che propongono profumazioni al muschio bianco che variano per prezzi e per tipologia di prodotto, basta scegliere quello che maggiormente si adatta alle nostre necessità e poi lasciare che faccia la magia sulla nostra pelle.

Muschio bianco, i profumi irresistibili

Ci sono profumi che sono irresistibili, quelli al muschio bianco (o che lo contengono) rientrano in questa categoria. Pensati per regalare un pizzico di freschezza o di dolcezza, sono la soluzione ideale per regalare un tocco di estate alla nostra pelle.

Senza dubbio tra questi vi è White Musk di Alyssa Ashley, in formato eau de toilette: le note di testa sono bergamotto siciliano e dragoncello, di cuore rosa, gelsomino, ylang ylang e lillà, infine quelle di fondo sono patchouli e musk. Imperdibile.

Dodici, invece, propone Milk White: si tratta di un eau de parfum dotato di una fragranza a base di miele, vaniglia, muschio bianco, latte e caramello. Un vero e proprio viaggio dolcissimo e intenso nei sensi.

Pure Musk di Afnan è unisex e presenta una fragranza legnosa, speziata, floreale e fruttata con muschio, che lascia una sensazione di fresco e pulito per tutto il giorno.

Lattafa, invece, mette in vendita un eau de parfum dal nome molto evocativo: Opulent Musk. Viene descritto come un profumo morbido e leggero, con note di testa muschio bianco, zafferano e agrumi delicati, di cuore leggere e floreali con gelsomino, fiori bianchi e muschio bianco e di base con legno di sandalo, resine, ambra e muschio bianco. È unisex.

Profumi per tutti al muschio bianco

Per chi cerca prodotti a prezzi ancora più accessibili esistono prodotti di alta qualità che ci profumano in maniera favolosa.

Come l’elisir di profumo Muschio Bianco di Perlier che si può vaporizzare su tutto il corpo ed è caratterizzato da una fragranza fresca ed elegante ovviamente di muschio bianco, ma anche da una formulazione concentrata che risulta persistente.

Tesori d’oriente, invece, propone un profumo aromatico Muschio bianco così caratterizzato: le note di testa di ylang ylang, rosa e mughetto, di cuore floreale e di fondo di muschio bianco, vaniglia e fava tonka. Una fragranza sensuale e inebriante.

Le acque profumate al muschio bianco di cui non potrai fare a meno

Leggere, ma che lasciano una piacevole sensazione addosso: sono le acque profumate, dalle fragranze inebrianti che ci permettono di avere una fragranza addosso anche nei giorni più caldi. Perfette per essere nebulizzate su tutto il corpo dopo la doccia, sono la coccola beauty da provare.

Ovviamente anche queste si trovano nella fragranza al muschio bianco e sono il mai più senza da provare.

Quella di The Body Shop è White Musk ed è fresca, fruttata e leggera con note di dragoncello anisico, mughetto e muschio cruelty-free. Gli ingredienti sono al 95% di origine naturale.

Un’alternativa ce la offre l’acqua profumata White Musk di Alyssa Ashley che è versione più leggera della fragranza e va vaporizzata su tutto il corpo per provare la sensazione di essere avvolta dalle note di testa, cuore e fondo caratteristiche del brand.

Anche Perlier, infine, propone la sua acqua profumata della linea dedicata a questa fragranza, un prodotto che avvolge il corpo con la sua fragranza fresca e intensa, ma al tempo stessa leggera. Perfetta per ogni momento della giornata, in formato 200 ml.

